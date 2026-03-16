Lífið samstarf

Nýtt app frá Hreyfli komið í loftið

Hreyfill
Nýja Hreyfils appið einfaldar notendum lífið á margan hátt.

Hreyfill hefur gefið út nýtt og endurbætt app sem einfaldar notendum að panta leigubíl með örfáum smellum. Appið hefur verið endurhannað frá grunni með áherslu á betra flæði, aukin þægindi og nútímalega upplifun.

Nýja appið einfaldar notendum lífið á margan hátt. Hægt er að vista greiðslukort í appinu eða greiða með Apple Pay og Google Pay til að flýta fyrir viðskiptum og gera þau öruggari. Notendur geta einnig bókað bíl með allt að viku fyrirvara og tryggt sér ferð á réttum tíma. 

Í appinu er hægt að fylgjast með staðsetningu bíls í rauntíma á korti, sjá stöðu pöntunar frá upphafi til enda og greiða farið fyrirfram. Þá er hægt að vista uppáhalds áfangastaði, til dæmis heimili eða vinnustað, sem einfaldar pantanir í framtíðinni. Loks veitir appið veitir heildaryfirlit yfir ferðasögu, kvittanir og möguleika á að fá þær sendar beint í tölvupóst.

Frá vinstri eru þau Gunnar Jónsson, Snæbjörn Óli Jörgensen, Sverrir Þór Kristjánsson, Haraldur Axel Gunnarsson, Hafdís Sæland, Arnar Ingi Magnússon, Helga Lóa Kristjánsdóttir og Fannar Arnarsson. Mynd/Viktor Richardsson.

„Viðskiptavinurinn á ekki að þurfa að hugsa um tæknina, hún á bara að virka. Okkar markmið er að gera viðskiptavinum auðveldara að panta leigubíl, fylgjast með og ljúka ferð, á einfaldan og skýran hátt, “ segir Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils.

Stokkur Software sá um hönnun og þróun lausnarinnar nánu og góðu samstarfi við Hreyfil. Til að fylgja eftir útgáfu appsins hefur KIWI markaðsstofa unnið að nýrri markaðsherferð sem kynnt verður á næstu dögum og vikum.

„Við hjá Stokki erum afar stolt af samstarfinu við Hreyfil, sem hefur verið farsælt og gott. Við lögðum mikla áherslu á að hanna og þróa sérsniðna lausn frá grunni með þarfir notandans í fyrirrúmi. Við hlökkum til áframhaldandi þróunar í nánu samstarfi við Hreyfil að gera Hreyfilsappið það besta sinnar tegundar á Íslandi, með kröfur markaðarins að leiðarljósi,” segir Helga Lóa Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Stokks Software.

Leigubílar Tækni


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

