Snæ­dís stigin á svið í Bocuse d´Or

Lovísa Arnardóttir skrifar
Marlís og Snædís tilbúnar í keppni. Aðsend

Snædís Xyza Mae Jónsdóttir, fyrrverandi þjálfari kokkalandsliðsins, stígur á svið klukkan tíu að íslenskum tíma og keppir í stærstu kokkakeppni Evrópu, Bocuse d´Or í Marseilla í Frakklandi. Snædís er fyrsta konan sem keppir fyrir Íslands hönd og er þema hennar í keppninni Fjallkonan. 

Snædís og aðstoðarkona hennar, Marlís Jóna Þórunn Karlsdóttir, eru búnar að vera að síðan snemma í morgun að undirbúa. Þær byrja á því að gera aioli-sósu og kynna fyrir dómurum og eiga svo að skila fyrsta diski, Miðjarðarhafsdisknum, klukkan 12.40 að íslenskum tíma og 13.15 skila þær svo platta. Eftir það fá þær 30 mínútur til að þrífa.

Hægt er að fylgjast með Snædísi í beinni hér á vef keppninnar. Þá er einnig hægt að fylgjast með uppfærslu á Instagram-síðu teymisins. 

Á vef veitingageirans segir um réttina að í því fyrra þurfi keppendur að útbúa fjórtán diska þar sem fjögur hráefni eru í aðalhlutverki. Það eru smokkfiskur, nautalund af Camargue-nauti, hvítlaukur og ólífuolía. Í hinu verkefninu, sem borið er fram á stóru fati, þurfa keppendur að útbúa fjórtán skammta þar sem rauður gurnard-fiskur, litlar fjólubláar ætiþistlar, kjúklingabaunir og ígulker eru lykilhráefni.

Langþráður draumur

Rætt var við Snædísi á Vísi um helgina um keppnina en hún sagði þátttöku langþráðan draum. Þar sagði hún þemað allsráðandi í seinni disknum þar sem hún notar silfurvírvirki sem notað er í íslenskum þjóðbúningi kvenna.

Niðurstaðan liggur svo fyrir síðdegis í dag, á milli 17 og 18. Þá verður greint frá því hvaða tíu lönd komast áfram í aðalkeppnina í Lyon í janúar á næsta ári.

