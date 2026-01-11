Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Sindri Sverrisson skrifar 11. janúar 2026 21:59 Scott McTominay og félagar fagna jöfnunarmarki gegn Inter í kvöld. Getty/Pier Marco Tacca Skotinn Scott McTominay heldur áfram að gera það gott á Ítalíu því hann skoraði bæði mörk Napoli í kvöld, í 2-2 jafntefli við topplið Inter í Mílanó. Mörkin frá McTominay héldu góðu lífi í titilbaráttunni á Ítalíu en þó að sigurgöngu Inter lyki er liðið enn efst með 43 stig. AC Milan er svo með 40 og Napoli og Roma með 39 stig, en Roma hefur þó leikið einum leik meira en hin þrjú liðin. Federico Dimarco kom Inter yfir snemma leiks en Mctominay jafnaði á 26. mínútu þegar hann var á undan Manuel Akanji í boltann og skoraði úr teignum. Hakan Calhanoglu kom Inter yfir á nýjan leik á 73. mínútu, úr vítaspyrnu sem Henrikh Mkhitaryan nældi í við litla kátínu Antonio Conte sem öskraði á fjórða dómarann og var rekinn af velli. Antonio Conte just received a straight red card for squaring up to the fourth official 🤣🤣 pic.twitter.com/jCLEXJVY2D— george (@StokeyyG2) January 11, 2026 McTominay náði þó að jafna metin að nýju, tíu mínútum fyrir leikslok, og þar við sat. Ítalski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Frakkland - Ísland 31-29 | Jákvæð teikn þrátt fyrir tap Handbolti Miðvarðaæði Liverpool Enski boltinn Uppgjörið Stjarnan - Grindavík 100-77 | Aftur fór Stjarnan illa með Grindavík Körfubolti Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Enski boltinn Pavel hjálpar Grindvíkingum Körfubolti Ljósmyndari pompaði á rassinn eftir öskur Kane Körfubolti Gekk í skrokk á liðsfélaga í miðjum leik Fótbolti Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Enski boltinn „Elli“ gerði Alfreð og hans mönnum lífið leitt Handbolti Alfreð fagnaði aftur gegn Degi fyrir EM Handbolti Fleiri fréttir Solskjær ekki lengur líklegastur Hákon lagði upp en Endrick sá til þess að Lille félli úr bikarnum Magnaður McTominay til bjargar eftir að Conte brjálaðist Raphinha tryggði Barca titil í fjörugum El Clásico Fletcher segir leikmenn Man. Utd viðkvæma Bayern bauð upp á átta marka sýningu eftir jólafríið Veik von Man. Utd um titil úr sögunni Loksins unnu Hamrarnir eftir framlengdan leik Nkunku braut hjörtu Alberts og félaga Tómas áfram á toppnum Martinelli og hornspyrnur hetjurnar Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn? Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram Miðvarðaæði Liverpool Gekk í skrokk á liðsfélaga í miðjum leik Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun Salah sendi Egypta áfram í undanúrslit Hildur lenti í ótrúlegri hakkavél Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir? Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju Zidane gat ekki stöðvað för Nígeríu í undanúrslit Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík Róbert með þrennu í sigri KR Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni Fram lagði Leiknismenn Sjá meira