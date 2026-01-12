Sturla Böðvarsson er látinn Atli Ísleifsson skrifar 12. janúar 2026 06:01 Sturla hafði yndi af hestamennsku, stangveiði, tónlist og lestri fagurbókmennta. Alþingi Sturla Böðvarsson, fyrrverandi bæjarstjóri, ráðherra og forseti Alþingis, er látinn, áttatíu ára að aldri. Í tilkynningu frá aðstandendum segir að Sturla hafi látist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi laugardaginn 10. janúar. Sturla var Snæfellingur að ætt og uppruna, fæddur í Ólafsvík 23. nóvember 1945 og sleit barnsskónum þar. Foreldrar hans voru þau Elínborg Ágústsdóttir, húsfreyja frá Mávahlíð, og Böðvar Bjarnason, byggingameistari frá Böðvarsholti. Eftirlifandi systkini Sturlu eru Auður og Snorri. Sturla var húsasmíðameistari að mennt og lauk námi í byggingatæknifræði frá Tækniskóla Íslands. „Sturla fór ungur að vinna við smíðar með föður sínum og spilaði knattspyrnu með Víkingi á æskuárunum. Hann lék á gítar í nokkur ár m.a í danshljómsveitinni Þyrnum. Hann hafði yndi af hestamennsku, stangveiði, tónlist og lestri fagurbókmennta. Hann hafði áhuga á sögu lands og þjóðar og einkum varðveislu byggingararfsins sem Stykkishólmur ber fagurt vitni um. Hann var vakinn og sofinn yfir samfélagi sínu og sérstaklega fyrir lífgæðum íbúa á landsbyggðinni. Sem ráðherra lagði hann fram fyrstu samgönguáætlunina sem og fjarskipta- og ferðamálaáætlun. Ungur að árum gekk hann til liðs við Sjálfstæðisflokkinn og bar hann sjálfsstæðisstefnuna fyrir brjósti alla tíð og vildi hag flokksins sem mestan. Hann var vinnusamur og agaður í hverju því sem hann tók sér fyrir hendur. Traustur, þrautseigur, prúður en fylginn sér. Sturla var farsæll stjórnmálamaður og lét um sig muna á þeim vettvangi í fimm áratugi. Hann var 28 ára gamall þegar hann varð sveitarstjóri í Stykkishólmi og gegndi því starfi í 17 ár áður en hann var kjörinn á Alþingi árið 1991. Hann var samgöngu, fjarskipta- og ferðamálaráðherra frá 1999-2007, forseti Alþingis frá 2007-2009 og síðan aftur bæjarstjóri í Stykkishólmi frá 2014-2018. Sturla kvæntist árið 1967 Hallgerði Gunnarsdóttur lögfræðingi frá Hjarðarfelli í Miklaholtshreppi og eiga þau fimm börn og 12 barnabörn,“ segir í tilkynningunni. Sjá má ítarlegri upplýsingar um ævi Sturlu á vef Alþingis. Sjálfstæðisflokkurinn Alþingi Andlát Stykkishólmur Mest lesið Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Erlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Innlent Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Innlent Páfi hefur áhyggjur af tjáningarfrelsi á Vesturlöndum Erlent Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Innlent Fleiri stelpur týndar en áður Innlent Banaslys í Rangárþingi Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Innlent Fleiri fréttir Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ „Evrópusambandið hefur haft sömu viðskiptastefnu og Trump“ Sviminn hvarf eftir aðgerðina og hækjan horfin Banaslys í Rangárþingi Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Bein útsending: Ráðherraskipti á ríkisráðsfundi Fyrsta ár Náttúruverndarstofnunar gekk glimrandi vel Inga vill skóla með aðgreiningu Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Meirihluti hlynntur aðildarviðræðum: „Margt breyst á stuttum tíma“ Meirihluti vill viðræður við ESB og mikið mannfall í Íran Grunaðir um íkveikju í eigin húsnæði Jóhanna Lilja, kartöflubóndi í Þykkvabæ, heiðruð Engin merki um gosóróa í skjálftahrinu á Reykjaneshrygg Inga um nýtt embætti og staða Íslands í alþjóðamálum Barn flutt á slysadeild með áverka eftir flugelda Þrír handteknir vegna gruns um íkveikju Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu „Klikkuð“ norðurljós fyrir utan Selfoss Stofna ný samtök gegn ESB aðild Miklar tafir vegna áreksturs í Vesturbæ Náið fylgst með stöðu mála í Venesúela hjá Útlendingastofnun Utanríkisráðherra Þýskalands fundar með Þorgerði Hryðjuverkamálið komið á dagskrá Hæstaréttar Seinka læknisskoðun fyrir endurnýjun ökuskírteina Sjá meira