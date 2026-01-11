Guðmundur Ingi Kristinsson, fráfarandi barna- og menntamálaráðherra, segist ekki glaður með að skilja við embættið. Hann hefði viljað sinna málaflokknum í lengri tíma.
Þetta sagði Guðmundur Ingi þegar hann gekk út af sínum síðasta ríkisráðsfundi á Bessastöðum klukkan rétt rúmlega þrjú. Nokkrum mínútum áður afhenti hann Ingu Sæland formanni Flokks fólksins lyklana að ráðuneyti sínu en hún tekur við embættinu af honum.
Hvernig er tilfinningin að vera kominn úr ráðuneytinu?
„Það er bara allt í lagi, hún er samt ekki mjög góð því ég hefði viljað vera þar áfram. En við setjum heilsuna ofar öllu,“ sagði Guðmundur Ingi í samtali við Bjarka Sigurðsson fréttamann er hann gekk út af fundinum.
Guðmundur Ingi tilkynnti afsögn sína á fimmtudagskvöld. Hann gekkst undir opna hjartaaðgerð í desember sem hann segist þurfa að einbeita sér að, að jafna sig eftir.
„Mér líður bara furðulega vel því þetta er fyrsta skiptið í sjötíu ár sem hjartað er í lagi. Það segir svakalega sögu. Þetta gekk alveg ótrúlega vel, það var gert við lokuna þannig að ég bara get ekki verið annað en mjög hamingjusamur,“ segir Guðmundur.
Óvíst sé hve lengi hann verði að jafna sig eftir aðgerðina. Athygli vakti að Guðmundur gekk ekki við hækju inn og út af fundinum, sem hann hefur stuðst við undanfarin ár. Hann segir það skýrast af því að svimi sem hann þjáðist af hafi horfið eftir hjartaaðgerðina.
„Mér skilst að ég sé búinn að vera frekar veikur í nokkra mánuði eða ár, án þess að vita það. Að fara í 27 skóla í því ástandi fær mig til að hugsa hvað ég get gert mikið þegar ég er kominn með fulla heilsu!“