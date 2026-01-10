Nígería sló út Alsír í dag, 2-0, og komst í undanúrslit Afríkukeppninnar í fótbolta þar sem liðið mun mæta heimaþjóðinni, Marokkó, á miðvikudaginn.
Ákveðin óvissa hafði ríkt um nígeríska liðið þegar leikmenn liðsins neituðu að ferðast í leikinn til að mótmæla því að hafa ekki fengið bónusgreiðslur sem þeim hafði verið lofað.
Þau mál voru hins vegar útkljáð og Nígeríumenn unnu með sannfærandi hætti í dag, þar sem mörk frá Victor Osimhen og Akor Adams á fyrstu tólf mínútum seinni hálfleiks skildu liðin að.
Mörkin hefðu getað orðið fleiri hjá Nígeríu en Luca Zidane þótti standa sig vel í marki Alsír, fyrir framan pabba sinn, goðsögnina Zinedine Zidane, sem fylgdist með úr stúkunni.
Seinna í kvöld mætast Egyptaland og Fílabeinsströndin í lokaleik 8-liða úrslitanna og mun sigurliðið þar mæta Senegal í undanúrslitum.