Vonast til stöðugleika eftir mikið umrótarár í ráðuneytinu Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 10. janúar 2026 12:27 Magnús Þór Jónsson formaður KÍ vonast til rólegri tíma í menntamálaráðuneytinu nú þegar þriðji ráðherrann er tekinn við á einu ári. Vísir Formaður Kennarasambandsins hvetur nýjan menntamálaráðherra til að líta heildstætt á skólamálin frekar en að kenna einni ákveðinni kennsluaðferð um skólavandann. Hann vonar að nú skapist stöðugleiki í ráðuneytinu eftir mikið rót undanfarna tólf mánuði. Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra tekur við embætti mennta- og barnamálaráðherra á ríkisráðsfundi á morgun eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson tilkynnti afsögn sína vegna veikinda. Inga er þriðji menntamálaráðherra Flokks fólksins á einu ári. „Við vonumst eftir því að hér verði aðeins meiri stöðugleiki það hafa verið miklar vendingar í menntamálaráðuneytinu síðustu tólf mánuðina,“ segir Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. „Auðvitað er það þannig að það að skipta um fólk kemur ákveðinn biti, óstöðugleiki, sem við treystum á að sé nú að baki.“ Hvergi meiri umræða um læsi Í viðtölum í gærmorgun sagði Inga að kerfið hafi alfarið og algjörlega brugðist börnum og að byrjendalæsisstefnan svokallaða hafi valdið því hve stór hluti barna, þá sérstaklega drengja, sé ólæs. „Hvergi annars staðar í samfélaginu hefur verið meiri umræða um þetta verkefni varðandi læsi og læsi drengja, en meðal félagsfólks Kennarasambandsins allt frá leikskóla upp í framhaldsskóla,“ segir Magnús Þór og væntir þess að þetta verði eitt af þeim stóru verkefnum sem hann muni ræða við ráðherrann. Engar skyndilausnir Ýmislegt hafi verið gert í þessum málum sem hann væntir að starfsfólk ráðuneytisins fari yfir með nýjum ráðherra. Mikil óánægja er meðal kennara vegna ummæla Ingu og sköpuðust miklar umræður um þau á Skólaþróunarspjallinu á Facebook í gær. Þar var Inga meðal annars hvött til að kynna sér málin áður en svo stórum yfirlýsingum væri fleygt fram og ummælin sögð skammarleg. „Skyndilausnir og yfirlýsingar um einhver átök hafa í gegnum tíðina ekki skilað. Það að telja vandann vera auðleysanlegan með einu handtaki, það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að það virkar ekki." Skóla- og menntamál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Hann gekkst undir hjartaaðgerð fyrir áramót og kveðst nú á batavegi. 9. janúar 2026 06:00 Símabann skilað góðum árangri þó sumir stelist í símann Skólastjóri Álftamýrarskóla segir samræður á milli nemenda hafa aukist gífurlega eftir að símabann var sett á í skólanum. Lítið sé um að nemendur flýi skólalóðina til að komast í símann þó að nemendur viðurkenni að þó nokkrir eigi erfitt með að sleppa símanum. 7. janúar 2026 20:59 