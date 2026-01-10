Innlent

Vonast til stöðug­leika eftir mikið umrótarár í ráðu­neytinu

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Magnús Þór Jónsson formaður KÍ vonast til rólegri tíma í menntamálaráðuneytinu nú þegar þriðji ráðherrann er tekinn við á einu ári.
Formaður Kennarasambandsins hvetur nýjan menntamálaráðherra til að líta heildstætt á skólamálin frekar en að kenna einni ákveðinni kennsluaðferð um skólavandann. Hann vonar að nú skapist stöðugleiki í ráðuneytinu eftir mikið rót undanfarna tólf mánuði.

Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra tekur við embætti mennta- og barnamálaráðherra á ríkisráðsfundi á morgun eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson tilkynnti afsögn sína vegna veikinda. Inga er þriðji menntamálaráðherra Flokks fólksins á einu ári.

„Við vonumst eftir því að hér verði aðeins meiri stöðugleiki það hafa verið miklar vendingar í menntamálaráðuneytinu síðustu tólf mánuðina,“ segir Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands.

„Auðvitað er það þannig að það að skipta um fólk kemur ákveðinn biti, óstöðugleiki, sem við treystum á að sé nú að baki.“

Hvergi meiri umræða um læsi

Í viðtölum í gærmorgun sagði Inga að kerfið hafi alfarið og algjörlega brugðist börnum og að byrjendalæsisstefnan svokallaða hafi valdið því hve stór hluti barna, þá sérstaklega drengja, sé ólæs.

„Hvergi annars staðar í samfélaginu hefur verið meiri umræða um þetta verkefni varðandi læsi og læsi drengja, en meðal félagsfólks Kennarasambandsins allt frá leikskóla upp í framhaldsskóla,“ segir Magnús Þór og væntir þess að þetta verði eitt af þeim stóru verkefnum sem hann muni ræða við ráðherrann.

Engar skyndilausnir

Ýmislegt hafi verið gert í þessum málum sem hann væntir að starfsfólk ráðuneytisins fari yfir með nýjum ráðherra.

Mikil óánægja er meðal kennara vegna ummæla Ingu og sköpuðust miklar umræður um þau á Skólaþróunarspjallinu á Facebook í gær. Þar var Inga meðal annars hvött til að kynna sér málin áður en svo stórum yfirlýsingum væri fleygt fram og ummælin sögð skammarleg.

„Skyndilausnir og yfirlýsingar um einhver átök hafa í gegnum tíðina ekki skilað. Það að telja vandann vera auðleysanlegan með einu handtaki, það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að það virkar ekki.“

Skóla- og menntamál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

