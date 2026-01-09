Senegal er komið áfram í undanúrslit Afríkukeppninnar í fótbolta eftir 1-0 sigur á Malí sem lék manni færra allan seinni hálfleikinn í dag.
Það var Everton-maðurinn Iliman Ndiaye sem skoraði eina mark leiksins, um miðjan fyrri hálfleikinn.
Rétt fyrir hlé vænkaðist svo hagur Senegals enn frekar þegar Tottenham-maðurinn Yves Bissouma fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt.
Senegal er þar með fyrsta liðið sem komið er í undanúrslit en í kvöld mætast einnig Kamerún og Marokkó. Á morgun mætir Alsír Nígeríu og Egyptaland mætir Fílabeinsströndinni.