Hringveginum hefur verið lokað við þrengslagatnamót til vesturs í átt að Reykjavík vegna umferðarslyss. Áætlaður tími lokunar er um 45 mínútur.
Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar.
Ásgeir Halldórsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að einn bíll hafi verið sendur á vettvang á þeirra vegum en honum hafi svo verið snúið við.
Sjúkrabílar hafi verið sendir á vettvang á vegum Brunavarna Árnessýslu.
Um sé að ræða árekstur tveggja bíla en upplýsingar um fjölda farþega og líðan þeirra liggi ekki fyrir.