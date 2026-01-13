Forsætisnefnd tekur við kvörtunum um ríkisendurskoðanda Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. janúar 2026 11:04 Þórunn Sveinbjarnardóttir er forseti Alþingis og fer fyrir forsætisnefnd þingsins. Vísir/Vilhelm Forsætisnefnd Alþingis mun taka fyrir tilkynningar um EKKO-mál af hálfu ríkisendurskoðanda. Sérstakt verklag hefur verið útbúið fyrir meðferð tilkynninganna. Forseti Alþingis segir verklagið í samræmi við opinbert verklag. Ekki liggur fyrir hversu margar kvartanir hafa borist. Í lok október í fyrra var greint frá starfsánægjukönnun hjá Ríkisendurskoðun og segir þar að ítrekað hafi komið upp svokölluð EKKO-mál sem varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi. Algjöru ófremdarástandi var lýst. Guðmundur Björgvin tók við embætti ríkisendurskoðanda í júní árið 2022 og herma heimildir Vísis að um hálfu ári eftir að hann tók við hafi farið að bera á ósæmilegri hegðun. Hann á að hafa sagt að fjörutíu prósent starfsmanna embættisins væru drasl og að hann þyldi hvorki vinnustaðinn né starfsfólkið. Lét starfsfólk sérstaklega vita Málið endaði á borði forsætisnefndar Alþingis sem hefur tekið málið fyrir samkvæmt bréfi sem fréttastofa hefur undir höndum, dagsett 24. nóvember 2025. „Starfsaðstæður hjá Ríkisendurskoðun og ábendingar starfsfólks stofnunarinnar um starfsumhverfið hafa verið endurtekið til umfjöllunar á fundum forsætisnefndar Alþingis,“ segir í bréfinu sem undirritað af Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis. Það sé afstaða nefndarinnar að óviðunandi sé að í ljós komi „slíkir misbrestir sem hafa gert áhrif á traust til stofnana þingsins og trúverðugleika Alþingis“. Í bréfinu staðfestir hún við formann starfsmannafélags Ríkisendurskoðanda að nefndin ætli að taka fyrir starfsaðstæður Ríkisendurskoðunar og muni sjálf taka við ábendingum og kvörtunum um hegðun ríkisendurskoðanda. Hún biður formanninn um að koma upplýsingunum á framfæri við starfsfólkið. Í samtali við fréttastofu segir Þórunn að bréfið hafi verið sent í kjölfar niðurstöðu forsætisnefndar eftir að málið var tekið fyrir. „Niðurstaða okkar var að samkvæmt EKKO-ferlum og samkvæmt þeim lögum og reglum sem gilda í landinu þá væri þessu best fyrirkomið svona. Það er að segja að kvartanir frá starfsfólki sem varða stjórnanda á vinnustað þurfi að fara eitthvert annað,“ segir Þórunn. Í október 2025 tók Guðmundur Björgvin sjálfur við öllum mannauðsmálum í kjölfar þess að þrír sviðsstjórar, þar á meðal mannauðsstjórinn, fóru í leyfi vegna ástandsins. Jóhannes Jónsson var einnig meðal sviðsstjóra sem fóru í leyfi en hann hyggst ekki snúa aftur. Þórunn segist ekki getað tjáð sig um innri starfsemi Ríkisendurskoðunar aðspurð hvort mannauðsstjóri kæmi til með að taka aftur við kvörtunum og ábendingum starfsfólks þegar hann snýr aftur. Hafi haft takmarkaða möguleika Fréttastofa hefur einnig undir höndum sérstakt verklag sem forsætisnefnd samþykkti þann 15. desember 2025 sem ber titilinn „Meðferð tilkynninga um einelti og áreitni af hálfu ríkisendurskoðanda“. „Starfsmaður Ríkisendurskoðunar getur leitað til skrifstofustjóra Alþingis með tilkynningu um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi út af hegðun eða framkomu ríkisendurskoðanda,“ segir í verklaginu. Sérstaklega er tekið fram að starfsfólkið hafi fram til þessa haft takmarkaða möguleika á að koma tilkynningu á framfæri um hegðun og framkomu ríkisendurskoðanda. Líkt og áður kom fram tók Guðmundur sjálfur við ábendingum og kvörtunum eftir brotthvarf mannauðsstjórans. Fjöldi kvartana liggur ekki fyrir Þórunn segir að verklag vegna ábendinga sem ætlað sé einum tilteknum forstöðumanni sé í samræmi við verklag annars staðar hjá hinu opinbera. Til að mynda sé til slíkt verklag fyrir stjórnarráðið sjálft. Ekki liggur fyrir hvort að einhverjar kvartanir hafi borist nefndinni en þær fara í gegnum skrifstofustjóra Alþingis og eru síðan teknar fyrir á fundum forsætisnefndar. Ekki hafi verið fundað síðan fyrir jól. „Við erum að fara að funda núna í vikunni og það kemur í ljós.“ Alþingi Ríkisendurskoðun Stjórnsýsla Mest lesið Bóndinn í „miklu andlegu ójafnvægi“ þegar hann vanrækti nautgripi sína Innlent Lögðu hald á tíu tonn af kókaíni nærri Kanaríeyjum Erlent Gerður höfundur að fræðigrein sem hann skrifaði ekki Innlent Boða til blaðamannafundar vegna stöðu barna Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent Farið yfir skandalinn í Minnesota: Vopnvæðir fjársvik til að refsa „bláum ríkjum“ Erlent Borgin firrti sig allri ábyrgð á skemmunni Innlent Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Innlent Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Innlent Ríkið brotlegt í einu máli en sýknað í öðru Innlent Fleiri fréttir Borgin firrti sig allri ábyrgð á skemmunni Forsætisnefnd tekur við kvörtunum um ríkisendurskoðanda Ríkið brotlegt í einu máli en sýknað í öðru Gerður höfundur að fræðigrein sem hann skrifaði ekki Bein útsending: Fundur um fyrirhugaða atvinnustefnu Bóndinn í „miklu andlegu ójafnvægi“ þegar hann vanrækti nautgripi sína Vöktuðu rústirnar fram á nótt og fylgjast áfram með Líkamsárás og vinnuslys Boða til blaðamannafundar vegna stöðu barna Skammdegið víkur með hækkandi sól Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Þetta skýrir mögnuðu norðurljósin „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Gengið ágætlega að slökkva og kalla fólk til baka Kvöldfréttir: Í beinni frá Gufunesi Vaktin: Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Niðurstöður samræmdra prófa í vor verði opinberaðar Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Loka lauginni vegna veðurs Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Ásdís Halla og Erna Kristín skiptast á ráðuneytum Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Sjá meira