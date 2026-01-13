Innlent

For­sætis­nefnd tekur við kvörtunum um ríkis­endur­skoðanda

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þórunn Sveinbjarnardóttir er forseti Alþingis og fer fyrir forsætisnefnd þingsins. Vísir/Vilhelm

Forsætisnefnd Alþingis mun taka fyrir tilkynningar um EKKO-mál af hálfu ríkisendurskoðanda. Sérstakt verklag hefur verið útbúið fyrir meðferð tilkynninganna. Forseti Alþingis segir verklagið í samræmi við opinbert verklag. Ekki liggur fyrir hversu margar kvartanir hafa borist.

Í lok október í fyrra var greint frá starfsánægjukönnun hjá Ríkisendurskoðun og segir þar að ítrekað hafi komið upp svokölluð EKKO-mál sem varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi. Algjöru ófremdarástandi var lýst.

Guðmundur Björgvin tók við embætti ríkisendurskoðanda í júní árið 2022 og herma heimildir Vísis að um hálfu ári eftir að hann tók við hafi farið að bera á ósæmilegri hegðun. Hann á að hafa sagt að fjörutíu prósent starfsmanna embættisins væru drasl og að hann þyldi hvorki vinnustaðinn né starfsfólkið.

Lét starfsfólk sérstaklega vita

Málið endaði á borði forsætisnefndar Alþingis sem hefur tekið málið fyrir samkvæmt bréfi sem fréttastofa hefur undir höndum, dagsett 24. nóvember 2025.

„Starfsaðstæður hjá Ríkisendurskoðun og ábendingar starfsfólks stofnunarinnar um starfsumhverfið hafa verið endurtekið til umfjöllunar á fundum forsætisnefndar Alþingis,“ segir í bréfinu sem undirritað af Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis.

Það sé afstaða nefndarinnar að óviðunandi sé að í ljós komi „slíkir misbrestir sem hafa gert áhrif á traust til stofnana þingsins og trúverðugleika Alþingis“.

Í bréfinu staðfestir hún við formann starfsmannafélags Ríkisendurskoðanda að nefndin ætli að taka fyrir starfsaðstæður Ríkisendurskoðunar og muni sjálf taka við ábendingum og kvörtunum um hegðun ríkisendurskoðanda. Hún biður formanninn um að koma upplýsingunum á framfæri við starfsfólkið.

Í samtali við fréttastofu segir Þórunn að bréfið hafi verið sent í kjölfar niðurstöðu forsætisnefndar eftir að málið var tekið fyrir.

„Niðurstaða okkar var að samkvæmt EKKO-ferlum og samkvæmt þeim lögum og reglum sem gilda í landinu þá væri þessu best fyrirkomið svona. Það er að segja að kvartanir frá starfsfólki sem varða stjórnanda á vinnustað þurfi að fara eitthvert annað,“ segir Þórunn.

Í október 2025 tók Guðmundur Björgvin sjálfur við öllum mannauðsmálum í kjölfar þess að þrír sviðsstjórar, þar á meðal mannauðsstjórinn, fóru í leyfi vegna ástandsins. Jóhannes Jónsson var einnig meðal sviðsstjóra sem fóru í leyfi en hann hyggst ekki snúa aftur.

Þórunn segist ekki getað tjáð sig um innri starfsemi Ríkisendurskoðunar aðspurð hvort mannauðsstjóri kæmi til með að taka aftur við kvörtunum og ábendingum starfsfólks þegar hann snýr aftur.

Hafi haft takmarkaða möguleika

Fréttastofa hefur einnig undir höndum sérstakt verklag sem forsætisnefnd samþykkti þann 15. desember 2025 sem ber titilinn „Meðferð tilkynninga um einelti og áreitni af hálfu ríkisendurskoðanda“. 

„Starfsmaður Ríkisendurskoðunar getur leitað til skrifstofustjóra Alþingis með tilkynningu um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi út af hegðun eða framkomu ríkisendurskoðanda,“ segir í verklaginu.

Sérstaklega er tekið fram að starfsfólkið hafi fram til þessa haft takmarkaða möguleika á að koma tilkynningu á framfæri um hegðun og framkomu ríkisendurskoðanda. Líkt og áður kom fram tók Guðmundur sjálfur við ábendingum og kvörtunum eftir brotthvarf mannauðsstjórans.

Fjöldi kvartana liggur ekki fyrir

Þórunn segir að verklag vegna ábendinga sem ætlað sé einum tilteknum forstöðumanni sé í samræmi við verklag annars staðar hjá hinu opinbera. Til að mynda sé til slíkt verklag fyrir stjórnarráðið sjálft.

Ekki liggur fyrir hvort að einhverjar kvartanir hafi borist nefndinni en þær fara í gegnum skrifstofustjóra Alþingis og eru síðan teknar fyrir á fundum forsætisnefndar. Ekki hafi verið fundað síðan fyrir jól.

„Við erum að fara að funda núna í vikunni og það kemur í ljós.“

