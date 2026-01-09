„Ég er sátt“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 9. janúar 2026 12:08 Ásthildur Lóa Þórsdóttir er nýr formaður þingflokks Flokks fólksins. vísir/vilhelm „Þetta leggst vel í mig. Þetta er stórt hlutverk og stærra en almenningur gerir sér oft grein fyrir. Ég hlakka til að takast á við þetta. Ég tek við þessu af Ragnari Þór og hann hefur verið einstaklega góður í þessu hlutverki svo ég stór fótspor að feta í.“ Þetta segir Ásthildur Lóa Þórsdóttir í samtali við fréttastofu en hún er nýr formaður þingflokks Flokks fólksins eftir nýjasta ráðherrakapal flokksins. Inga kynnti uppröðunina á blaðamannafundi í húsakynnum flokksins í Grafarvogi í morgun. Inga Sæland mun taka við sem mennta- og barnamálaráðherra eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér embætti í gær. Ragnar Þór Ingólfsson tekur við embætti Ingu og verður félags- og húsnæðismálaráðherra en Ásthildur Lóa Þórsdóttir tekur við af honum sem formaður þingflokks Flokks fólksins. Sigurjón Þórðarson verður formaður fjárlaganefndar í stað Ragnars og á móti tekur Lilja Rafney Magnúsdóttir við formennsku í atvinnuveganefnd. Þingflokksformenn spiluðu stórt hlutverk á síðasta þingvetri þegar að það gekk erfiðlega að semja um þinglok vegna mikillar umræðu í kringum breytingu á veiðigjöldunum. Ásthildur segist tilbúin að taka slaginn. „Ég er nú öllu von í baráttu. Þetta verður örugglega áskorun en ég held að þetta verði einnig áhugavert og skemmtilegt. Ég er til í hvað sem er,“ segir Ásthildur .. Eins og frægt er sagði Ásthildur af sér embætti barna- og menntamálaráðherra eftir umfjöllun um ástarsamband hennar við sextán ára dreng þegar hún var 22 ára. Spurð hvort hún hafi vonast eftir því að fá boð að taka aftur við sínu fyrra embætti segist Ásthildur sátt með stöðuna. „Það er ekkert launungarmál að ég sé mjög eftir menntamálaráðuneytinu en þetta var niðurstaðan og ég er sátt,“ segir hún og segist ekkert vera að velta því fyrir sér hvort hún taki við ráðuneyti í framtíðinni. „Maður sinnir því vel sem manni er falið að gera og þetta hlutverk felur í sér traust og ég ætla mér að standa undir því,“ segir hún og bætir því við að hún ætli að leggja áherslu á gott samstarf á þingi. „Þetta var ekki borið undir mig áður en ég heyrði af þessu um svipað leyti og Ragnar Þór, með að hann yrði ráðherra, sem ég fagna mjög. Það að ég yrði þingflokksformaður heyrði ég bara í gær.“ Ertu með góð ráð fyrir Ingu í nýju ráðuneyti? „Inga er vön því að standa sig vel í því sem hún tekur sér fyrir hendur. Ef hún vill tala við mig þá er ég til taks fyrir hana. Hún er að fara í frábært ráðuneyti með frábæru fólki.“ Flokkur fólksins Mest lesið Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Erlent Breytt hlutverk hjá Flokki fólksins: „Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar“ Innlent Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Erlent Atvinnulífið misnoti heilbrigðiskerfið Innlent Samningur í höfn á síðustu stundu Innlent Þrír með réttarstöðu sakbornings vegna hópsýkingarinnar á Mánagarði Innlent Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga Innlent „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Innlent Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Innlent Ekki hægt að byggja hagvöxt áfram á fólksfjölgun Innlent Fleiri fréttir Klappar fyrir ferðalöngunum í óveðrinu Skortur á húsnæði fyrsta verkefnið Átta mánuðir fyrir ofbeldi gegn eigin föður: „Ég stúta honum. Ég stúta þér sko“ „Ég er sátt“ Uppstökkun hjá Flokki fólksins og ferðalangar í vanda Samningur í höfn á síðustu stundu Rúmur fjórðungur lést vegna blóðrásarsjúkdóma Ekki hægt að byggja hagvöxt áfram á fólksfjölgun „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Breytt hlutverk hjá Flokki fólksins: „Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar“ Sósalistaflokkurinn ekki með í Vori til vinstri Hringvegurinn opinn á ný Inga ræðir ráðherrakapalinn í beinni klukkan átta Þrír með réttarstöðu sakbornings vegna hópsýkingarinnar á Mánagarði Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga Atvinnulífið misnoti heilbrigðiskerfið Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Leita að manneskju við Sjáland Ragnar Þór verður ráðherra Guðmundur Ingi segir af sér Telur ólíklegt að aðrar þjóðir berjist með Dönum Hátt í hundrað á fjöldahjálparstöð Bæjarfulltrúar slást um oddvitasætið í Hafnarfirði Ekki fengið kvartanir um Grok-myndir af íslenskum konum Neyðarástand í uppsiglingu takist ekki að fjölga sjúkraliðum Mistök ollu því að sumir fengu ekki boð Þessi sóttu um hjá Höllu Kynferðisbrot gegn dreng í Hafnarfirði komið til saksóknara Ungt barn með mislinga á Landspítalanum Halda í opinbera heimsókn til Eyja Sjá meira