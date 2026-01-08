Persónuvernd hafa ekki borist tilkynningar um að íslenskar konur eða börn hafi orðið fyrir barðinu á kynferðislegum myndum spjallmennis samfélagsmiðilsins X. Forstjóri stofnunarinnar segir myndirnar skýrt dæmi um misnotkun gervigreindar.
Yfirvöld í nokkrum löndum skoða nú fjöldaframleiðslu Grok, gervigreindarspjallmennis X, á kynferðislegum myndum af konum gegn vilja þeirra og jafnvel börnum allt niður í ellefu ára gömul.
Samfélagsmiðillinn, sem er í eigu Elons Musk, hefur ekki tjáð sig um framferði spjallmennisins og ekki gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir að hann verði við beiðnum notenda um að framleiðla slíkar myndir.
Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, segir að engar tilkynningar né kvartanir séu til meðferðar hjá stofnuninni vegna Grok eins og er. Í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis segir hún eftirlit með X almennt heyra undir systurstofnun Persónuverndar á Írlandi en Persónuvernd fylgist vel með málinu.
Veistu meira? Hefur þú séð notendur X og Grok eiga við myndir af íslensku fólki? Sendu okkur fréttaskot.
Persónuverndarlög segir Helga að nái yfir meðferð persónuupplýsinga í gervigreindarforritum. Það að líkja eftir fólki með notkun gervigreindar geti falið í sér brot gegn persónuverndarreglum.
„En svo gætu líka aðrar reglur komið til skoðunar í þessu samhengi, til dæmis ærumeiðingar eða stafrænt kynferðisofbeldi,“ segir í svari forstjórans.
Gervigreind geti verið gagnlegt tól þegar hún sé notuð rétt. Auðvelt sé þó að misnota hana þannig að það brjóti gegn grundvallarréttindum annarra, meðal annars til persónuverndar og friðhelgi einkalífs.
„Hér má segja að sé skýrt dæmi um slíka notkun,“ segir Helga um myndvinnslu Grok.
Eftirlitsstofnanir í Frakklandi, Belgíu, Bretlandi, Írlandi og víðar í Evrópu skoða nú kynferðislegar falsanir Grok, að sögn dagblaðsins Politico.
Thomas Regnier, talsmaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í málefnum stafrænnar þjónustu, segir framferði X og Grok „ólöglegt“ og „viðbjóðslegt“.
Á meðal þess sem notendur X hafa látið Grok gera er að breyta myndum af konum og stúlkum undir lögaldri þannig að þær sjáist á undifötum einum saman. Einnig hefur spjallmennið orðið við beiðnum um að stækka brjóst kvenna á raunverulegum myndum af þeim, þar á meðal sænsks ráðherra.
Blaðamenn Vísis sannreyndu sjálfir í morgun að Grok hafði orðið við beiðni notanda um að breyta mynd af líki konu sem útsendari bandarískrar innflytjendastofnunar skaut til bana í Minneapolis í gær þannig að hún sæist látin í hnipri á stýri bíls síns í bikíníi einum fata.
Einu opinberu viðbrögð Musk og X við framferði spjallmennis þeirra virðist hafa verið að hvetja notendur til þess að beita því ekki á þennan hátt en á sama tíma að varpa ábyrgðinni af því yfir á notendurnar sjálfa þrátt fyrir að myndirnar birtist í nafni Grok á samfélagsmiðlinum.