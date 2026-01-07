Fái börn sem hafa sótt um flutning af leikskólanum Funaborg pláss á öðrum leikskóla verður það metið í samráði við skólastjórnendur hvort hægt verði á inntöku nýrra barna . Foreldraráð leikskólans kallaði í dag eftir aðgerðum af hálfu borgarinnar til að koma í veg fyrir eða bregðast við skipulagðri fáliðun á leikskólanum, einn og hálfan dag í viku.
Ólöf Eiríksdóttir, formaður foreldraráðsins, sagði í viðtali við Vísi fyrr í dag að tíu börn hefðu óskað eftir flutningi af leikskólanum og að hennar mati ætti ekki að taka önnur inn. Það myndi skapa svigrúm til að takast á við manneklu og koma í veg fyrir svo mikla skipulagða fáliðun. Slík fáliðun hefur verið á leikskólanum frá því vorið 2024. Fyrst hálfur dagur, svo einn dagur og nú einn og hálfur dagur.
„Fyrir þau börn sem hafa óskað eftir flutningi gildir að þau raðast á biðlista eftir kennitöluröð og fá boð um leikskóladvöl eftir því sem leikskólapláss losna á öðrum leikskóla sem þau hafa óskað eftir flutningi á. Ef pláss losna og börn hætta á leikskólanum verður metið með stjórnendum leikskólans hvort tilefni sé til að hægja á inntöku barna í stað þeirra barna sem fara. Það er gjarnan gert í leikskólum sem standa frammi fyrir erfiðum mönnunarvanda og tíðri fáliðun. Rétt er að geta að fáliðun síðasta haust var helmingi minni en haustið 2024,“ segir í svari borgarinnar um málið.
Fram kom í viðtalinu við Ólöfu að það væri mikil óvissa á leikskólanum hvað varðar yfirvofandi framkvæmdir. Það eigi að stækka leikskólann og starfsemin hafi átt að vera í Húsaskóla í vetur en framkvæmdunum frestað. Í svari borgarinnar segir að nú sé áætlað að leikskólinn flytji í Húsaskóla næsta sumar og framkvæmdir hefjist við leikskólann.
Áætlað er að stækka leikskólann með viðbyggingu sem verður tæpir 1000 fermetrar, í henni verða fjórar deildir fyrir um 70 börn.
Þá segir enn fremur í svari að varðandi aðrar leiðir þá hafi stýrihópur um umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla unnið að tillögum sem sé ætlað að bæta starfsumhverfi í leikskólum, draga úr fáliðun og tryggja faglegt starf. Um er að ræða svokallaða Reykjavíkurleið. Breytingarnar voru kynntar í upphafi október og miða að því að fækka fáliðunardögum í leikskólum og auka fyrirsjáanleika fyrir starfsfólk, foreldra og aðra forráðamenn.
Miklar breytingar eru í tillögunni gerðar á gjaldskrá og kynntir nýir afslættir sem eiga að hvetja foreldra til að stytta dvalartíma barna sinna. Vinnutími starfsfólks á að vera 36 klukkustundir en meðaldvalartími barna er yfir 40 klukkustundir. Breytingunum er ætlað að tryggja að vinnutími starfsfólks verði 38 klukkustundir.
Tillögurnar fóru í víðtækt samráð síðasta haust og eru nú í endurskoðun hjá stýrihópnum. Samkvæmt upplýsingum frá formanni hópsins eru tillögurnar í jafnréttismati. Breyttar tillögur verða kynntar síðar í janúar.