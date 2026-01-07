Tvennu vísað úr landi

Erlendum karli og konu hefur verið vísað úr landi og bönnuð endurkoma að ósk Útlendingastofnunar með vísan til laga um allsherjarreglu, almannaöryggi eða almannaheilbrigði. Þau voru góðkunningjar lögreglunnar, segir í tilkynningu.
Í fréttatilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sem ber yfisrskriftina „Þjófar sendir úr landi“, segir að tveimur erlendum ríkisborgurum, karli og konu, hafi verið vísað brott frá Íslandi og bönnuð endurkoma í fimm ár.
Þetta sé gert samkvæmt ákvörðun Útlendingastofnunar á grundvelli 1., sbr. 2. mgr. 95. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 en lögin kveða á um að heimilt sé að vísa EES-, EFTA-borgara eða aðstandanda hans úr landi ef það telst nauðsynlegt með skírskotun til allsherjarreglu, almannaöryggis eða almannaheilbrigðis.
Fólkið sem umræðir er á fertugs- og fimmtugsaldri og hafði dvalið á Íslandi um tveggja ára skeið og ítrekað komið við sögu lögreglu, segir í tilkynningunni. Það hafi verið sakfellt í héraðsdómi í haust og í byrjun þessa árs fyrir fjölda brota gegn almennum hegningarlögum. Lögreglan greinir ekki frá þjóðerni tvímenninganna.
Brottvísun samkvæmt þessari lagagrein er leyfileg ef framferði hinna brottvísuðu felur í sér „raunverulega, yfirvofandi og nægilega alvarlega ógn gagnvart grundvallarhagsmunum samfélagsins.“