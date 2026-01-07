Carlo Ancelotti sagði honum að fara frá Real Madrid Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. janúar 2026 10:31 Carlo Ancelotti gefur hér Endrick góð ráð í leik þegar þeir voru báðir hjá Real Madrid en Endrick hefur verið út í kuldanum síðan að Ancelotti yfirgaf félagið. Getty/Angel Martinez Brasilíski framherjinn Endrick leitaði ráða hjá fyrrverandi þjálfara sínum hjá Real Madrid, Carlo Ancelotti, áður en hann gekk til liðs við franska félagið Lyon á lánssamningi út tímabilið. Hinn nítján ára gamli Endrick sló í gegn undir stjórn Ancelotti en hefur lítið spilað á þessu tímabili undir stjórn Xabi Alonso, sem tók við af Ancelotti síðasta sumar. „Já, ég ræddi við Carlo um þetta. Hann gaf mér leiðbeiningar um hvað ég gæti gert, hvað ég þyrfti að gera til að bæta mig, og það hafði mikil áhrif á mig,“ sagði Endrick þegar hann var kynntur hjá Lyon. Fara þangað sem ég gæti spilað „Ráð hans var að fara frá Real Madrid, að spila, að þróa fótboltann minn, að fara þangað sem ég gæti spilað, þar sem ég gæti verið hamingjusamur. Þessi ákvörðun er auðvitað mín, en Carlo átti þátt í henni, því hann er frábær þjálfari,“ sagði Endrick. Endrick revealed that he took his former manager Carlo Ancelotti's advice to leave Real Madrid in favour of a loan spell in Ligue 1 🤝🤍 pic.twitter.com/hKVlOAeIOM— OneFootball (@OneFootball) January 6, 2026 Endrick spilaði aðeins þrjá leiki fyrir Madrid á þessu tímabili. Í stað þess að vera bitur yfir því sagðist hann hafa nýtt tímann vel. Hef haft tíma til að vera með konunni minni „Nei, satt best að segja, það sem ég segi við mína nánustu er að þetta hafi verið bestu mánuðir ferils míns,“ sagði Endrick í gegnum túlk. „Vegna þess að ég hef haft tíma til að vera með konunni minni, til að byggja upp heimili mitt og líf mitt,“ sagði Endrick. Endrick gengur til liðs við Lyon sem er á uppleið undir stjórn portúgalska þjálfarans Paulo Fonseca og er í fimmta sæti í frönsku deildarinnar, aðeins tveimur stigum frá þriðja sætinu. Nærvera Fonseca hjá félaginu var einnig áhrifavaldur. Ég veit hvernig þeir vinna „Sú staðreynd að þjálfarateymið sé portúgalskt er mjög góð, því ég var þegar þjálfaður af portúgölskum þjálfara, Abel Ferreira, hjá Palmeiras. Það er gott fyrir mig, því ég veit hvernig þeir vinna. Það var plús,“ sagði Endrick. Á síðasta tímabili undir stjórn Ancelotti, sem er nú þjálfari brasilíska landsliðsins, skoraði Endrick sjö mörk í 37 leikjum og vakti athygli fyrir hraða sinn og knatttækni. Hann gæti unnið með Ancelotti aftur síðar á þessu ári á heimsmeistaramótinu. Endrick skoraði þrjú mörk fyrir Brasilíu á síðasta ári, þar á meðal gegn Englandi og Spáni. Spænski boltinn Franski boltinn Mest lesið Víkingar fundu nýtt nafn á íþróttasvæði sitt í Safamýri Sport Fór 402 sinnum upp á Esjuna á einu ári Sport Selur Ólympíugullverðlaunin eftir skilnað við eiginkonuna Sport Segir rugl að ætla að ræða United Enski boltinn Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Enski boltinn Ótrúleg endurkoma Stólanna í Kósóvó Körfubolti Fyrrum hlaupastjarna ákærð fyrir morð Sport Freyr opinskár: „Vil frekar hafa það þannig heldur en að öllum sé drullusama“ Fótbolti Solskjær í viðræður við United Enski boltinn Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Enski boltinn Fleiri fréttir Carlo Ancelotti sagði honum að fara frá Real Madrid Freyr opinskár: „Vil frekar hafa það þannig heldur en að öllum sé drullusama“ Sjáðu dóminn sem færði Forest sigur og West Ham kallaði brandara Fletcher fékk blessun frá Ferguson Aðeins fimmti svarti Englendingurinn í sögunni Segir rugl að ætla að ræða United Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Kjartan byrjaði í tapi fyrir Rangers Síðasti naglinn í kistu Nuno? Gamla konan í stuði Fílabeinsströndin flaug áfram og mætir Egyptum Logi út af í hálfleik í bikartapi Lærisveinn Heimis að finna taktinn Alsælir Alsíringar áfram eftir dramatík Solskjær í viðræður við United Norðmenn bjartsýnir á að Haaland færi þeim HM-titil Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur Nýliðarnir fá bandarískan markvörð Úrvalslið Alberts sneri baki í hann Júlíus sagður á förum frá KR til Noregs Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur Skotar fá frídag vegna HM Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Roddarinn ánægður með brottrekstur Nancy: „Farinn á pöbbinn að fagna“ Neville segir United að hætta tilraunamennskunni Minningarstund um Åge á stað sem var honum kær: „Huggun á erfiðum tímum“ Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Nígería flaug áfram í átta liða úrslit Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Sjá meira