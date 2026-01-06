Guðmundur Ingi rótar fólki inn í Samfylkinguna Jakob Bjarnar skrifar 6. janúar 2026 14:47 Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður Afstöðu er hörkuduglegur við að smala fólki í Samfylkinguna en prófkjör fer fram eftir 17 daga. Hann hefur enn ekki myndað kosningabandalag með neinum öðrum frambjóðanda. vísir/vilhelm Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður Afstöðu býður sig fram til 3. sætis á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík. Guðmundur er með duglegri mönnum og hann hefur nú þegar fengið hundruð manna til að skrá sig í flokkinn til að geta kosið í prófkjöri sem fer fram eftir 17 daga. „Jú, það er mikið að gera núna,“ segir Guðmundur Ingi í samtali við Vísi. „Mesta vinnan var fyrir fjórum árum en ég er ánægður með að fólk skuli vilja styðja mig og taka vel í þetta. Ég er þakklátur fyrir það.“ Ekki liggur fyrir hversu margir nákvæmlega hafa gengið í Samfylkinguna með það fyrir augum að styðja Guðmund Inga en hann segir ljóst að það skipti hundruðum. „Það teldi nú ekki mikið ef þetta væru bara einhverjir tugir,“ segir hann og hlær. Guðmundur Ingi segist leggja mesta áherslu á „mjúku málin“ sem séu ef til vill ekki svo mjúk þegar allt kemur til alls. „Mínir málaflokkar eru velferðarmálin. Þar vill fólk sjá breytingar, að hugsað sé meira um fólkið.“ Þessi mikli stuðningur sem Guðmundur Ingi nýtur, en hann má sjá á framboðssíðu hans og er þar metinn 900 manns, hefur ekki bara áhrif á hans gengi heldur getur það skipt sköpum fyrir til að mynda þau sem eru í oddvitaslag; Heiðu Björk Hilmisdóttur og Pétur Marteinsson – styður þú einhvern þar? „Þetta er svo viðkvæmt að ég get ekkert sagt til um það enn sem komið er. Ég er náttúrlega fyrst og fremst að vinna fyrir sjálfan mig. En á einhverjum tímapunkti þarf maður að taka ákvörðun,“ segir Guðmundur Ingi. Hann bendir líka á að þau séu fimm sem eru að berjast um annað sætið þannig að margir eru um hituna. „Það eru 17 að bítast um sex sæti. Þetta er flókið mál.“ Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Samfylkingin Tengdar fréttir Þessi bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík Í dag leið framboðsfrestur í flokksvali Samfylkingarinnar í Reykjavík. Þannig er orðið ljóst að einhverjir eftirfarandi einstaklinga verða á listum Samfylkingarinnar í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningunum sem fram fara í vor. 3. janúar 2026 21:35 Pétur fer á móti borgarstjóra og vill fyrsta sætið í Reykjavík Pétur Marteinsson, rekstrarstjóri og fyrrverandi knattspyrnumaður, ætlar að gefa kost á sér í oddvitasæti Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Þar fer hann á móti Heiðu Björg Hilmisdóttur, núverandi oddvita og borgarstjóra. 1. janúar 2026 18:13 Mest lesið Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Innlent Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut Innlent „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Innlent Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Innlent „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Innlent Segir þörf á samtali um „meintan“ yfirráðarétt Dana Erlent Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Innlent Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Huldumaður hagnaðist verulega á árásinni á Venesúela Erlent Fleiri fréttir Rafmagnslaust í hluta Garðabæjar Berjast við talsverðan sinueld við Selfoss Guðmundur Ingi rótar fólki inn í Samfylkinguna Varnarsamningur við ESB settur á oddinn og þjóðaratkvæðagreiðsla brátt fyrir þingið „Lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist“ Tilkynnir um ráðherraskipan á föstudag Guðmundur Árni vill áfram leiða Samfylkingu í Hafnarfirði Ingibjörg og Eiríkur taka embætti dómara við Landsrétt Framboðsmál að skýrast hjá Sjálfstæðisfólki „Við Guðlaugur Þór erum góðir vinir“ Segir Viðreisn harðsnúnasta sérhagsmunagæsluflokk seinni tíma Ragnhildur Alda vill halda öðru sætinu Mannleg mistök þegar starfsmenn Reykjanesbæjar tæmdu geymslur íbúa Kosningasigurinn kostaði Samfylkinguna hátt í hundrað milljónir Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut „Ég styð Hildi og ber fullt traust til hennar“ Guðlaugur fer ekki fram í Reykjavík Enn þungt haldinn í Suður-Afríku en einhver batamerki Reynslan hafi breytt sér úr ungum hægrimanni í klassískan krata Íslenskur fjárfestir í óvenjulegri skilnaðardeilu í Bretlandi Guðlaugur tilkynnir ákvörðun sína fyrir hádegi „Það er öllu stjórnað með ógn þarna“ Tveir handteknir fyrir brot á skotvopnalögum Býst við fleiri hlýjum árum og hitametum „Loksins ljós við enda ganganna“ Sérsveitin aðstoðaði lögregluna Zo-On fær ekki krónu: Kveikt á rafsuðutæki þegar eldurinn kviknaði Atlantshafsbandalagið gæti aldrei orðið samt Sprengdu upp klósett í grunnskóla Fagna brotthvarfi Maduro og Grænlendingar óttast framhaldið Sjá meira