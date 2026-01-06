Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi tvo menn í póstnúmerinu 112, fyrir brot á skotvopnalögum. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni gærkvöldsins og næturinnar en leiða má líkur að því að um sé að ræða sömu aðgerð og greint var frá í gærkvöldi, þar sem sérsveitin kom við sögu.
Helena Rós Sturludóttir, samskiptastjóri Ríkislögreglustjóra staðfesti í gær að sérsveitin hefði átt aðkomu að aðgerðum lögreglu í Rimahverfi í Grafarvogi en lögregla gat á þeim tímapunkti ekki veitt nánari upplýsingar um málið.
Í yfirlitinu sem lögregla sendi frá sér í morgun segir hins vegar að annar handteknu hafi verið vistaður í fangageymslu en hinn á Stuðlum, sökum aldurs.
Þá er einnig greint frá því að annar maður hafi verið handtekinn í póstnúmerinu 112 fyrir að fara ekki að fyrirmælum lögreglu. Lögregla rannsakar einnig innbrot og þjófnað í heimahúsi í Garðabæ og stöðvaði einn í miðborginni og sektaði fyrir að aka á göngugötu.