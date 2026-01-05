Viktor Pétur Finnsson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokks í Suðvesturkjördæmi, býður sig fram í 2.-3. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.
„Mig langar að leggja mitt af mörkum fyrir Hafnarfjörð og þess vegna býð ég fram mína krafta. Hagsmunir ungs fólks og fjölskyldufólk verða einn af stærstu þáttum kosninganna, það er húsnæðismál, skólamál og ábyrgur rekstur. Allt eru þetta mál sem ungmenni hafa mikinn áhuga á og verða að vera í brennidepli þegar við göngum til kosninga í vor. Í Sjálfstæðisflokknum í Hafnarfirði er fjöldi af öflugu ungu fólki og ég hef fundið fyrir ákalli eftir að rödd þeirra heyrist og að ungt fólk hafi raunveruleg áhrif. Ég býð því fram krafta mína til að vera fulltrúi framtíðarkynslóða við borðið svo tryggt sé að horft sé til lengri tíma með hagsmuni Hafnarfjarðar og ungs fólks að leiðarljósi,” segir hann í framboðstilkynningu.
Honum finnist mikilvægt að Hafnarfjörður verði raunverulegur valkostur við Reykjavík og önnur sveitarfélög. Þar eigi ungt fólk að geta komið undir sig fótunum, fyrirtæki eigi að geta blómstrað og fólk eigi að fá að lifa sínu lífi á sinn hátt.
„Við megum ekki láta vandamálin sem blasa við annars staðar, eins og leikskólavandann eða ofþéttingu byggðar og umferðar, raungerast í bænum okkar.“
Viktor Pétur er varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi og tók sæti á þingi í desember síðastliðnum fyrir Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur, fyrsta þingmann kjördæmisins. Viktor var formaður Sambands ungra Sjálfstæðismanna frá 2023-2025, formaður Vöku, félags lýðræðissinnaðra stúdenta við Háskóla Íslands og situr í Háskólaráði HÍ.
Hann kveðst leggja áherslu á að lágmarka álögur á bæjarbúa með hagkvæmni í rekstri. Markmið Hafnarfjarðar eigi að vera að bjóða betri grunnþjónustu en önnur sveitarfélög og hann leggi áherslu á að sveitarfélagið sé þjónustuaðili íbúanna og vinni í þágu þeirra.
Hann vilji að samgöngu- og húsnæðismál séu sett á oddinn svo tryggt sé að hagsmunum Hafnarfjarðar verði haldið á lofti. Hann vilji styðja við uppbyggingu sem mæti þörfum íbúa bæjarfélagsins og leggur áherlu á séreignastefnu Sjálfstæðisflokksins, þar sem ungu fólki er gefinn raunhæfur kostur á að eignast eigið húsnæði.
„Tryggja þarf jafnvægi milli vaxtar og lífsgæða og standa þarf vörð um sjálfstæði sveitarfélagsins gagnvart óþarfa útþenslu, kostnaði og regluverki ríkisins. Sem Sjálfstæðismaður trúir Viktor á frelsi einstaklingsins, ábyrg fjármál og öflugt samstarf við atvinnulíf og samfélagið allt. Viktor Pétur Finnsson sækist eftir stuðningi kjósenda til að leggja sitt af mörkum fyrir Hafnarfjörð framtíðarinnar þar sem haldið er fast í þau grunngildi sem gera Hafnarfjörð að þeim blómlega bæ sem hann hefur ætíð verið,“ segir í framboðstilkynningunni.
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir, bæjarfulltrúi og formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs, sækist eftir öðru sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.