Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir hvetur Grænlendinga til að lýsa yfir sjálfstæði í færslu sem hún birti á samfélagsmiðlum í dag. Þá segir hún Dani enn koma fram við Grænlendinga eins og annars flokks borgara.
Í gær birti Katie Miller, fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi úr ríkisstjórn Trumps, mynd á X þar sem fáni Bandaríkjanna þakti Grænland á korti. Með myndinni skrifaði Millar „bráðum“ í hástöfum. Tilefnið var að öllum líkindum árásir Bandaríkjahers á Karakas og yfirlýsingar Trumps um að hann taki við völdum í landinu tímabundið.
Í viðtali við The Atlantic í gærkvöldi ítrekaði Trump mikilvægi þess að Bandaríkin innlimuðu Grænland.
Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og Jens-Frederik Nielsen formaður landsstjórnar Grænlands hafa fordæmt ummælin og sagt nóg komið af hótunum Bandaríkjamanna. Síðan þá hefur fjöldi ráðamanna sýnt Dönum og Grænlendingum stuðning, þar með talin Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
Björk Guðmundsdóttir, sem hefur í gegnum árin tekið virkan þátt í pólitískri umræðu, hefur nú skorist í leikinn. Í Facebook-færslu lýsir hún yfir þakklæti fyrir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.
„Við glötuðum ekki tungumálinu okkar (börnin mín væru annars dönskumælandi) og ég er full samkenndar í garð Grænlendinga, aftur og aftur,“ skrifar Björk.
Hún vekur athygli á lykkjumálinu, sem hefur verið til umræðu síðustu ár eftir að í ljós kom að getnaðarvarnarlykkju hefði verið komið fyrir í 4.500 grænlenskum unglingsstúlkum á sjöunda áratug síðustu aldar að fyrirskipan danskra stjórnvalda til að takmarka fólksfjölgun í landinu.
„Þær eru á mínum aldri og yngri, barnlausar. Og enn þann dag í dag koma Danir fram við Grænlendinga eins og lægra setta borgara,“ skrifar Björk og vísar til umfjöllunar Guardian um grænlenskt barn sem var tekið af móður sinni tveimur klukkustundum eftir fæðingu.
„Mig hryllir við nýlendustefnu og hef gert lengi. Tilhugsunin um að Grænlendingar gætu farið frá einu nýlenduríki til annars er of hryllileg. Úr öskunni í eldinn, eins og við segjum á íslensku. Kæru Grænlendingar, lýsið yfir sjálfstæði!“
Þess má geta að árið 2007 sendi Björk frá sér lagið Declare Independance sem er eins konar hvatning tileinkuð Grænlandi og Færeyjum. Lagið er á plötunni Volta sem kom út árið 2008.
Hundrað fjörutíu og þrjár grænlenskar konur hafa stefnt danska ríkinu og farið fram á skaðabætur í lykkjumálinu svokallaða. Konurnar telja danska ríkið hafa brotið á mannréttindum þeirra og fara fram á skaðabætur upp á 300 þúsund danskar krónur hver, um sex milljónir íslenskra króna.