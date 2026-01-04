Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. janúar 2026 22:09 Orri Steinn Óskarsson er mættur á ný inn á völlinn sem eru góðar fréttir fyrir bæði Real Sociedad og íslenska landsliðið. Getty/Masashi Hara Íslenski landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson lék í kvöld sinn fyrsta leik fyrir aðallið Real Sociedad síðan í ágústmánuði. Orri Steinn kom inn á sem varamaður í 1-1 jafntefli Real Sociedad á heimavelli á móti Atletico Madrid í spænsku deildinni. Orri spilaði síðustu tvær mínútur leiksins en hann hafði ekki spilað með aðalliðinu síðan 30. ágúst. Orri skoraði eitt mark í fyrstu þremur deildarleikjunum en meiddist svo sem hefur haldið honum frá keppni í fjóra mánuði. Alexander Sörloth kom Atletico í 1-0 á 50. mínútu með skalla eftir sendingu frá Giuliano Simeone en aðeins fimm mínútum síðar jafnaði Goncalo Guedes eftir sendingu frá Takefusa Kubo. Orri kom inn fyrir Brais Méndez á 88. mínútu en Méndez byrjaði í framlínunni við hlið Mikel Oyarzabal. Real Sociedad er í fimmtánda sæti en aðeins tveimur stigum frá fallsæti. Atletico Madrid er í fjórða sæti en hefði farið upp í það þriðja með sigri. Spænski boltinn Mest lesið Hæsta konan í sögu bandaríska háskólaboltans bíður eftir leyfi Körfubolti Myndaveisla: Forystufólk og fjölskyldur fögnuðu með íþróttafólki ársins Sport Uppgjörið: Njarðvík - Grindavík 123-124 | Grindavík með ótrúlegan endurkomusigur Körfubolti Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Enski boltinn Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Enski boltinn Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma Enski boltinn „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Enski boltinn Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Fótbolti Umfjöllun: ÍR-Keflavík 89-86 | ÍR-ingar byrja nýja árið vel Körfubolti Bað Jón Arnar afsökunar í upphafi ræðu sinnar Sport Fleiri fréttir Rosenior er mættur til London Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Dembélé tryggði PSG sigurinn í fyrsta Parísarslagnum í 35 ár Inter tók toppsætið aftur af nágrönnum sínum Loksins kamerúnskur sigur á móti Suður-Afríku „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ Hetjudáðir Brahim Diaz halda áfram í Afríkukeppninni „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Hetja Read Madrid í sumar fékk loksins tækifæri og nýtti það Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Varamaður Alberts skoraði sigurmarkið Þrjú rauð spjöld og Conte í slagsmálum Ingimar Stöle semur við Val Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu „Einn besti markmaður heims“ Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Tíu Malímenn lentu undir en unnu samt Börsungar björguðu sér með tveimur mörkum í lokin Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Þórir og félagar tóku stig af Juventus Mané lagði upp tvö og Senegal fyrsta liðið í átta liða úrslit Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Sjá meira