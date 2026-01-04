Allt tiltækt slökkvilið var kallað til eftir að eldur kviknaði í einbýlishúsi við Brúnastekk í Breiðholti í nótt. Rauði krossinn sá íbúum fyrir skjóli þar sem húsið var óíbúðarhæft eftir brunann.
Lárus Björnsson varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og segir engin slys hafa orðið á fólki. Rúv greindi fyrst frá.
Allir tiltækir dælu- og sjúkrabílar voru að sögn Lárusar kallaðir til og vel gekk að ráða niðurlögum eldsins, sem var bundinn við eitt svæði í húsinu.
Þar sem húsið var óíbúðarhæft eftir brunann sá Rauði krossinn íbúum fyrir skjóli í nótt.
„Ef fólk getur ekki verið áfram í húsnæðinu aðstoðar Rauði krossinn við að finna því húsnæði. Þau redda þeim í eina nótt og svo sér fólk um sig sjálft,“ segir Lárus.
Lárus segir í höndum lögreglu að rannsaka eldsupptök, sem enn eru ókunn.