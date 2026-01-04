Lögregla lokaði áfengissölustað Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 4. janúar 2026 07:27 Fjórir gistu fangageymslur í nótt en 79 mál voru skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og í nótt. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði útsölustað áfengis í nótt vegna brots á reglugerð um smásölu og veitingar áfengis. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar, en fram kemur að staðurinn sé á starfssvæði lögreglustöðvar þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti. Ekki liggur fyrir um hvaða sölustað ræðir en greint var frá því á öðrum degi jóla að lögregla hefði lokað afhendingarstöðvum Smáríkisins og Nýju vínbúðarinnar þar sem áfengissala er óheimil á hátíðardögum. Báðar verslanirnar eru með afhendingarstaði í Kópavogi. Í dagbók lögreglu kemur fram að í Reykjavík hafi tveir menn verið handteknir fyrir að vera með hníf í fórum sínum á almannafæri. Einn var handtekinn grunaður um meiri háttar líkamsárás. Sá var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Lögreglan í Hafnarfirði og Garðabæ handtók tvær konur fyrir að stjórna hestum undir áhrifum áfengis. Önnur þeirra var flutt á slysadeild eftir að hafa slasast við iðjuna. Á sömu starfsstöð var einn kærður fyrir að aka bíl með barn innanborðs sem var ekki spennt í öryggisbelti. Lögreglumál Áfengi Netverslun með áfengi Mest lesið Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Erlent „Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“ Innlent Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Erlent Nafn konunnar sem lést á Hvolsvelli Innlent „Allavega er þessi einræðisherra farinn“ Innlent Þessi bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík Innlent Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Innlent Banaslys á Biskupstungnabraut Innlent Lögregla lokaði áfengissölustað Innlent Alvarlegt bílslys á Biskupstungnabraut Innlent Fleiri fréttir Lögregla lokaði áfengissölustað Gönguleið yfir Elliðaár í stað hitaveitustokksins „Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“ Þessi bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík „Allavega er þessi einræðisherra farinn“ Nafn konunnar sem lést á Hvolsvelli Banaslys á Biskupstungnabraut Krakkarnir beðið um að halda áfram heimsóknum á Hrafnistu Alvarlegt bílslys á Biskupstungnabraut Hótaði að nauðga manni og skallaði annan vegna húðlitar Stærðfræðikennarinn Stein sækist eftir fjórða sæti Langar raðir á Sorpu eftir hátíðarnar Sjálfstæðisflokkurinn í 35 prósentum Rýnt í stöðuna í Venesúela og Sjálfstæðisflokkurinn á flugi Rennibrautinni lokað eftir fjölda óhappa Dóra Björt vill þriðja eða fjórða sæti Vilhjálmur tekur oddvitaslaginn í Reykjanesbæ Spunaleikari vill annað sæti Samfylkingarinnar í borginni „Miður að bensínhákum sé umbunað“ Íslenskur maður lést í Úkraínu Nýársbarnið á Suðurlandi býr á Eyrarbakka Réttindalaus og keyrði á kyrrstæðan lögreglubíl Kostnaður vegna veikinda nemur milljörðum Verðlækkanir á bensíni og áramótaheit landsmanna 2025 var hlýjasta árið á Íslandi frá upphafi mælinga Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Sjá meira