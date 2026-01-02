Bensínverð hefur lækkað um þriðjung frá áramótum eftir að kílómetragjaldið tók gildi. Formaður Neytendasamtakanna segir kvartanir hafa borist um að olíufélögin hafi haldið verði uppi í aðdragandanum.
Minnst fjörutíu fórust í eldsvoða á skemmtistað í svissnesku Ölpunum á nýársnótt og á annað hundrað eru slasaðir. Talið er að svokölluð yfirtendrun skýri hve hratt eldurinn breiddist út. Við fáum slökkviliðsstjóra til að útskýra hvað það þýðir í kvöldfréttatímanum.
Við verðum í beinni frá líkamsræktinni í Laugum, þar sem margir láta eflaust sjá sig á næstu dögum og við heyrum í landsmönnum um áramótaheitin sem þeir strengdu - eða strengdu ekki.
Í sportpakkanum hittum við á íslenska landsliðið í handbolta, sem fagnaði ástinni á æfingu dagsins eftir óvænta hjónavígslu.
