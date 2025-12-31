Innlent

Segir mynd­bands­upp­töku af því þegar skórnir voru teknir

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir skómálinu löngu lokið af sinni hálfu.
Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir skómálinu löngu lokið af sinni hálfu. Vísir/Vilhelm

Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra segir að myndbandsupptaka sé til af því þegar skór dóttursonar hennar voru teknir í Borgarholtsskóla fyrr á árinu.

Frá þessu greindi hún í Uppgjörinu á Rás 2 í morgun. Stóra skómálið er óumdeilanlega eitt stærsta fréttamál ársins. Inga Sæland hringdi í Ársæl Guðmundsson skólameistara Borgarholtsskóla í janúar vegna týnds skópars barnabarns hennar. Hún mun hafa sagst hafa ítök í lögreglunni þegar hún hellti sér yfir Ársæl.

Skórnir komu síðar í leitirnar en upp kom úr krafsinu að samnemandi hafði ruglast á skóm en um vinsæla skótegund meðal menntaskólanema var að ræða.

Barnabarnið hafi ítrekað beðið um aðstoð

Fyrr í mánuðinum var greint frá því að Guðmundur Ingi Kristinsson, flokksbróðir og samráðherra Ingu, hefði ákveðið að framlengja ekki starfssamning við Ársæl og auglýsa starf skólameistara.

Í Uppgjörinu ítrekar Inga afsökunarbeiðni sína til Ársæls á frumhlaupi sínu.

„Dóttursonur minn var ítrekað búinn að biðja um aðstoð vegna þess að hann vissi að skórnir voru teknir. Það er til myndbandsupptaka af því, það eru öryggismyndavélar sem sýna það. 

Þannig að það var svolítið sláandi að það skyldi koma í kjölfarið þannig eins og drengurinn hefði mislagt skóna og ekki vitað hvað hann var að gera, hvort hann væri að koma eða fara. Og þeir poppa allt í einu upp einhvers staðar,“ segir Inga.

Hún segir atvikið enn og aftur ekki tengjast ákvörðun menntamálaráðherra um að framlengja ekki samninginn við Ársæl. 

„Ég hef haft miklu meira en nóg að gera og allt annað að gera en að hugsa um einhverja skó. Þannig að þessu máli er algjörlega lokið hvað mig varðar og ég hef ekki að einu eða neinu leyti skipt mér af því meir,“ segir Inga.

