Hvetja fólk til að plokka flugeldarusl á nýársdag Lovísa Arnardóttir skrifar 30. desember 2025 15:02 Ragnhildur Katla segir fólk geta farið út í garð eða gengið sína götu til að plokka flugeldarusl. Aðsend og Vísir/Arnar Landvernd, Ungir umhverfissinnar og sjálfboðaliðasamtökin Seeds Ísland boða til átaks á nýársdag til að plokka flugeldarusl. Átakið ber nafnið glitter, no litter, sem mætti þýða sem glimmer en ekkert rusl og vísar til flugeldanna sem verða sprengdir upp um áramót. Ragnhildur Katla Jónsdóttir upplýsingafulltrúi Landverndar segir átakið skipulagt af samtökunum þremur og nafnið komið frá sjálfboðaliðum í Seeds sem séu flestir erlendir. „Flugeldarnir eru enn þá partur af samfélaginu og magnið hefur aukist undanfarin ár. Því er best að líta upp og njóta ljósanna meðan á þeim stendur. Varðandi ruslið daginn eftir erum við hins vegar með fullkomna leið fyrir þig til að byrja nýja árið með stæl,“ segir Ragnhildur Katla en átakið hefst formlega klukkan 14 á nýársdag. Í viðburði eru teknir fram fjórir söfnunarstaðir þar sem fólk getur hist. Við Laugardalslaug, Flókagötu/Kjarvalsstaði í Reykjavík, Borgarholt í Kópavogi og Fjarðargötu í Hafnarfirði. „Það er viss fegurð í hefðinni að skjóta upp flugeldum til að sýna að nú sé gamla árið farið, sprengt, búið, bless og að þá sé hægt að taka nýju ári með opnum örmum. En sú fegurð varir ekki lengi því daginn eftir vakna íbúar þéttbýlissvæða í rykmökk og við götur þaktar papparusli,“ segir í tilkynningu frá Landvernd um málið. Fólk er hvatt til að skella sér út að plokka á nýársdag.Aðsend Þar segir að hjálparsveitir landsins vinni óeigingjarnt starf til að tryggja öryggi fólks en að það sé áhugaverð fjármögnunarleið að selja flugelda til þess að tryggja fjármagn fyrir starfinu. „Flugeldar eru hins vegar áhugaverð fjármögnunarleið þar sem um 20 einstaklingar slasast á ári, náttúran sem þeir vinna svo náið með breytist ört vegna loftslagsáhrifa mengunar, svifryk skaðar heilsu almennings og sprengjurusl þekur opin svæði og götur. Það myndi í rauninni hjálpa björgunarsveitinni mun meira að kaupa rótarskot í stað flugelda og stuðla að heilnæmu umhverfi og öryggi landsmanna,“ segir í tilkynningunni. Þó flugeldarnir séu fallegir fylgir þeim töluverð loft- og umhverfismengun.Vísir/Vilhelm Hægt að sameinast nærsamfélagi Ragnhildur Katla segir marga setja sér áramótaheit um meiri samveru og heilsueflingu sem hægt sé að sameina í þessu átaki á nýársdag. „Það er hægt að kíkja bara í garðinn sinn eða götuna. Um leið og það kemur vindur er það meira vandamál,“ segir hún og að í botninum á tertunum sé leir sem verði að drullu þegar byrji að rigna. Þess vegna sé best að taka þær áður en þær blotna og áður en ruslið fýkur á haf út. „Allt rusl í umhverfinu okkar sem fer út á götu fer alltaf eitthvert, ef það er ekki tekið upp af okkur er mjög líklegt að það endi út í sjó,“ segir hún. Flugeldagámar verða á þessum staðsetningum. Auk þess verður hægt að skila flugeldarusli til Sorpu.Sorpa Eiga ekki heima í ruslinu Hún segir að þegar fólk er búið að tína ruslið upp séu sveitarfélögin búin að koma upp sérstökum gámum fyrir ruslið. „Flugeldar eiga ekki heima í venjulegum ruslatunnum. Þetta getur stundum verið hættulegur úrgangur. Þannig að þeir þurfa alltaf að fara í sérstaka gáma,“ segir hún og að söfnunarstaðirnir sem skipulagðir eru í tengslum við viðburðinn séu nálægt þessum gámum. 