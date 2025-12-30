Nýi þjálfarinn fær strax að njóta krafta Orra Sindri Sverrisson skrifar 30. desember 2025 14:15 Orri Steinn Óskarsson hefur átt afar erfitt ár hvað meiðsli varðar. Getty/Juan Manuel Serrano Arce Það er loksins farið að rofa til hjá landsliðsfyrirliðanum Orra Steini Óskarssyni sem misst hefur af öllu haustinu vegna meiðsla. Hann gæti snúið aftur til leiks á sunnudaginn, gegn Atlético Madrid, undir stjórn nýs þjálfara Real Sociedad í spænsku 1. deildinni í fótbolta. Orri náði bara að spila fyrstu þrjá leiki tímabilsins, í ágúst, og skora eitt mark áður en hann meiddist alvarlega í læri. Hann missti því af allri undankeppni HM með íslenska landsliðinu, eftir að hafa verið gerður að fyrirliða þess í byrjun árs þegar Arnar Gunnlaugsson tók við, sem og af fjölmörgum leikjum með Real Sociedad. Orri hefur sömuleiðis ekkert getað gert við slæmu gengi Sociedad sem er aðeins í 16. sæti með 17 stig eftir 17 umferðir, tveimur stigum frá fallsæti. Nýr þjálfari er nú tekinn við liðinu, hinn bandaríski Pellegrino Matarazzo, og samkvæmt frétt spænska stórmiðilsins AS getur hann nýtt krafta Orra strax í fyrsta leik á sunnudaginn. Orri hafi verið byrjaður að æfa í síðustu viku Sergio Francisco í starfi en þurft meiri tíma og ekki verið í hópnum sem mætti Levante í síðasta leik fyrir jólafríið, 20. desember. AS segir að nýja þjálfarateymið hafi verið að prófa sig áfram með 4-2-3-1 leikkerfi sem sé talsvert frábrugðið 4-3-3 kerfinu sem forverar Matarazzo hafi nýtt. Með innkomu Orra vakni nú spurningin um hvernig stillt verði upp á toppnum, þar sem reynsluboltinn Mikel Oyarzabal og Orri berjist um fremstu stöðuna. Oyarzabal er fyrirliði liðsins og hefur verið helsti markaskorari þess í vetur, með fimm mörk þrátt fyrir að missa af þremru deildarleikjum og bikarleik vegna meiðsla. Spænski boltinn Mest lesið Býst núna við því versta frá áhorfendum Sport Segir Ísland eiga tvo af tíu bestu í heimi Handbolti Jordan lagði NASCAR Sport Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Fótbolti Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu Fótbolti Klúðraði gullgreininni sinni: „Ég er enn í áfalli“ Sport „Þetta er skrýtið fyrir alla“ Sport Jokic lá þjáður eftir og tímabilið í hættu Körfubolti Arnar vill læra af mistökum gullkynslóðarinnar og gera landsliðið sjálfbærara Fótbolti Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara Enski boltinn Fleiri fréttir Elsti atvinnumaður heims fer í nýtt lið Nýi þjálfarinn fær strax að njóta krafta Orra Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara Arnar vill læra af mistökum gullkynslóðarinnar og gera landsliðið sjálfbærara Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Ekki góð ferð til Rómarborgar í kvöld Heimamenn í ham og El Kaabi skoraði aftur með hjólhestaspyrnu Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Sjá meira