Sjómenn mótmæla breytingum á samsköttun hjóna Lovísa Arnardóttir skrifar 30. desember 2025 08:24 Aðalsteinn Árni Baldursson er formaður Framsýnar. Vísir/Vilhelm Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar mótmælir harðlega áformum stjórnvalda um að falla frá reglum og lögum um samsköttun hjóna og sambúðarfólks. Á næsta ári fellur út heimild hjóna og sambúðaraðila til að samnýta annað og þriðja þrep, í þeim tilvikum þegar annar aðilinn er með tekjuskattsstofn í þriðja þrepi en hinn ekki. Í tilkynningu frá félaginu kemur fram að aðalfundur félagsins hafi verið haldinn í gær og að á fundinum hafi komið fram megn óánægja hafi komið fram á aðalfundi með þessa ákvörðun stjórnvalda um að falla frá lögum um samsköttun hjóna og sambúðarfólks. Á fundinum var því samþykkt að senda frá félaginu ályktun. Í ályktuninni er jafnframt minnt á að sjómannaafslátturinn hafi verið tekinn af að fullu árið 2013. „Áfram skal haldið, nú skal aftur höggvið í sama knérunn gagnvart sjómönnum," segir í ályktuninni. Að lokum hvetur aðalfundur samtakanna samtök sjómanna til að berjast fyrir því að stjórnvöld falli frá boðuðum breytingum á samsköttun hjóna og sambúðarfólks. „Annað kemur ekki til greina," segir að lokum.