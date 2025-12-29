Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. desember 2025 18:23 Mohamed Salah sat á bekknum í leik Egypta á Afríkumótinu í dag. Getty/Robbie Jay Barratt Egyptaland og Suður-Afríka tryggðu sér sæti í sextán liða úrslitum Afríkukeppninnar í fótbolta í dag. Egyptum nægði markalaust jafntefli á móti Angóla til að vinna riðilinn en Suður-Afríka tryggði sér annað sætið í riðlinum með 3-2 sigri á Simbabve. Sigur hefði dugað Simbabve til að taka annað sætið á kostnað Suður-Afríkumanna. Simbabve jafnaði tvisvar metin í leiknum en Oswin Appollis tryggði Suður-Afríku sigurinn á 82. mínútu. Tshepang Moremi og Lyle Foster skoruðu hin mörkin en Tawanda Maswanhise jafnaði metin í 1-1 og hitt jöfnunarmarkið var sjálfsmark. Mohamed Salah skoraði sigurmarkið í fyrstu tveimur leikjum Egypta en þeir voru öruggir áfram fyrir leikinn og leyfðu sér að hvíla sína stærstu hetju. Ekkert mark var skorað í leiknum og Egyptar enda því efstir. Fjögur lið með bestan árangur í þriðja sætið komast einnig áfram en það er ólíklegt að þetta stig dugi Angólamönnum. Þeir eru aðeins með tvö stig og mínus eitt í markatölu (2-3). Það mun hins vegar koma betur í ljós seinna þegar allir hinir riðlarnir klárast. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti „Þegar þú spilar við Gary Anderson er alltaf pláss fyrir flugeldasýningu“ Sport Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Strákarnir komnir í úrslit á Sparkassen Handbolti Yfirgefur Keflavík vegna komu Martins Körfubolti Fleiri fréttir Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Jöfnuðu 128 ára gamalt met Mahrez tryggði Alsíringum sigur Gray hetja Tottenham Højlund með tvö og Napoli í annað sætið Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Gömlu Chelsea-mennirnir skutu Milan á toppinn Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Skoraði og fékk gult fyrir að benda Sjá meira