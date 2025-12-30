Spænskur fótboltaþjálfari og þrjú börn hans fórust í bátaslysi þegar þau voru stödd í jólafríi sínu á vinsælu ferðamannasvæði í Indónesíu.
Um er að ræða Fernando Martín, þjálfara spænska kvennaliðsins Valencia CF Femenino B, eins og félagið staðfestir á miðlum sínum.
Bátur með ellefu manns innanborðs sökk í slæmu veðri nálægt Labuan Bajo, þar sem hann og fjölskylda hans voru í fríi. Indónesískir björgunarmenn leituðu að fjórum fjölskyldumeðlimum en slysið varð nálægt Padar-eyju, vinsælum áfangastað í Komodo-þjóðgarðinum, að sögn yfirvalda.
Valencia soccer coach Fernando Martin, 3 of his children dead after tour boat sinks in Indonesia https://t.co/dUVPmp4ywk pic.twitter.com/njYUERc03w— New York Post (@nypost) December 28, 2025
Eiginkona hans og ein dóttir voru einnig um borð í bátnum en þeim var bjargað í land ásamt fjórum áhafnarmeðlimum og fararstjóra, að því er björgunaryfirvöld greina frá í yfirlýsingu.
Komodo-þjóðgarðurinn er á heimsminjaskrá UNESCO og er frægur fyrir hrikalegt landslag, óspilltar strendur og hina útrýmingarhættu Komodo-dreka. Garðurinn laðar að þúsundir gesta sem koma til að kafa, ganga og fara í dýralífsferðir.
Þeir sem lifðu af fengu aðhlynningu á hafnarskrifstofunni í Labuan Bajo-borg þar sem mikill öldugangur, allt að 2,5 metrar á hæð, og myrkur hindruðu viðbragðsaðila aðfaranótt laugardags, sagði Rahman.
🚨 Consternación en el Valencia: Fernando Martín, entrenador del filial femenino, y tres de sus cuatro hijos, víctimas de un naufragio en Indonesia‼️ Las autoridades, que han rescatado con vida a su mujer y su hija pequeña, buscan al resto de la familia pic.twitter.com/NaxXpBnNrj— MARCA (@marca) December 27, 2025
Í leitinni tóku þátt margar björgunareiningar á uppblásnum bátum, herskip með köfunarbúnaði og björgunarskip, með aðstoð sjómanna og íbúa á staðnum. Leitin beindist að 5 sjómílna (9 kílómetra) radíus frá slysstaðnum, þar sem björgunarmenn fundu brak úr bátnum, sagði Rahman.
Fótboltafélagið Real Madrid hefur sent frá sér samúðarkveðju.
„Real Madrid vill lýsa yfir áfalli og innilegustu samúð og sendir samúðarkveðjur og hlýjar hugsanir til eiginkonu hans, Andreu, og dóttur hans, Mar, á þessum ótrúlega erfiðu tímum,“ sagði í yfirlýsingu frá Real.
„Sömuleiðis sendum við samúðarkveðjur til allrar fjölskyldu hans og ástvina, sem og til allrar Valencia-fjölskyldunnar,“ sagði á heimasíðu Real Madrid.
A body has been found in the search for Spanish football coach Fernando Martin and three of his children, who went missing after a tourist boat sank three days ago in Indonesia. Mr Martin's wife and one daughter survived the accident, along with five others on board. pic.twitter.com/9SYRbJIVeL— Channel 4 News (@Channel4News) December 29, 2025
