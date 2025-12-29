Föðurnum enn haldið sofandi í öndunarvél Sunna Sæmundsdóttir skrifar 29. desember 2025 19:22 Kjartan Guðmundsson liggur þungt haldinn á spítala í Suður-Afríku eftir bílslys. Aðstandendur hans vilja standa við bakið á honum og hafa hafið söfnun til að standa undir ýmsum kostnaði. Föður sem lenti í bílslysi í Suður-Afríku er enn haldið sofandi í öndunarvél og langur batavegur er fram undan. Vinur hans segir slysið hafa orðið á stórhættulegum vegarkafla og aðstandendur hans standa fyrir söfnun til þess að geta stutt hann á sjúkrabeðinum. Kjartan Guðmundsson liggur enn þungt haldinn á spítala í Suður-Afríku eftir bílslys fyrr í mánuðinum þar sem dóttir hans á táningsaldri og móðir létust. Þau voru á leið að heimsækja son Kjartans sem er þar í meðferð. Enn ekki fengið fregnirnar Agnar Jónsson, vinur Kjartans segir að honum sé enn haldið sofandi í öndunarvél. Hann var vakinn nokkrum dögum eftir slysið en svæfður aftur. „Það er verið að bíða eftir að hann verði nógu hraustur þannig að hægt verði að fara með hann í segulómun og aðgerðir á ósæð en það hefur ekki náðst að fara í það út af hans ástandi. Hann er á lífi, hann er að berjast og er að sýna gríðarlega þrautseigju. Við erum vongóð en maður er líka bara raunsær. Við tökum þetta einn dag í einu en höldum í vonina,“ segir Agnar. Hefur hann fengið fregnirnar, hvernig fór í slysinu? „Nei, þegar hann vaknar var hann ringlaður. Hann hefur ekki komist til meðvitundar þannig að hægt sé að ræða við hann.“ Agnar Jónsson, vinur Kjartans.vísir/Sigurjón Agnar segir slysið ekki hafa verið rannsakað og tildrög liggi því ekki skýrt fyrir. Það hafi orðið á þekktu hættusvæði utan við borgina Mbombela. „Þar sem hafa verið fjöldamörg banaslys á undanförnum árum og það eru eiginlega bara sláandi tölur ef það er sett í samhengi við okkur á Íslandi. Hans slys verður á nákvæmlega þeim kafla sem er þekktur fyrir fjölmörg slys.“ Langur batavegur er fram undan og aðstandendur Kjartans hafa sett af stað söfnun þar sem fjármunir verða meðal annars nýttir í lögmannskostnað vegna rannsóknar á slysinu, sem fara þarf fram á, og til þess að standa straum af miklum ferðakostnaði í tengslum sjúkrahúsleguna. Önnur söfnun á vegum aðstandenda móðurinnar stendur einnig yfir. „Við teljum að það sé mikilvægt að hann hafi ættingja og vini og stuðning allan tímann sem hann er á spítalanum þannig við erum búnir að manna ferðir allt fram í febrúar þar sem vinir hans og ættingjar fara út og vera honum til halds og trauts,“ segir Kjartan og bætir við að söfnunin verði opin og gagnsæ þannig að fólk geti séð í hvað fjármunir renna. Sonur Kjartans verður áfram í meðferð í Suður-Afríku og það sem safnast verður einnig nýtt til þess að greiða fyrir því að hann geti heimsótt föður sinn. Agnar segir fallegt að skynja samhug fólks og að síðustu vikur hafi verið átakanlegar. Harmleikur „Maður fékk áfall og dofnaði upp og átti erfitt með að meðtaka þessar hræðilegu fréttir. Þetta er harmleikur og griðarlega erfitt mál í alla staði. Hugur manns er þarna úti, að reyna að finna einhverjar leiðir til þess að hjálpa til.“ Erfitt sé að horfa upp á það að foreldrar finni sig knúna til þess að leita út fyrir landsteinana í von um bata fyrir börnin sín. „Þegar maður fer að spá í úrræðaleysi stjórnvalda í þessum málaflokki verður maður reiður, manni finnst ekki að það ætti að vera þannig að foreldrar þurfi að leita sér aðstoðar í Afríku. Stjórnvöld þurfa að svara fyrir þetta, mér finnst að það sé komið nóg af því að þurfa að fara til Suður-Afríku til að hjálpa börnunum okkar.“ Söfnunin er á nafni Sigvalda, bróður Kjartans. Reikningsnúmer er 0123-15-238284, og kennitala 260790-2939. 