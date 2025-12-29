Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. desember 2025 15:18 Michael van Gerwen er varla ánægður að heyra að fyrrverandi eiginkona hans eigi von á barni með nýjum kærasta sínum átta mánuðum eftir að þau skildu. Shownieuws/Getty Daphne Govers, fyrrverandi eiginkona pílukastarans Michael van Gerwen, á von á barni með nýjum kærasta sínum en settur fæðingardagur barnsins er í janúar, átta mánuðum eftir skilnað hennar við van Gerwen. Nýi kærastinn hefur viðurkennt að þau hafi þekkst áður en hjónin skildu og þykir honum leiðinlegt að hafa gert pílukastaranum þennan grikk. Govers og van Gerwen skildu í maí síðastliðnum eftir tíu ára hjónaband og sautján ára samband þar sem þau eignuðust tvö börn saman. Pílukastarinn birti yfirlýsingu á X (Twitter) þann 24. maí síðastliðinn þar sem hann tilkynnti fregnirnar og dró sig úr keppni í hollenska meistaramótinu. Bað hann aðdáendur sína afsökunar en vonaði að fólk sýndi því skilning og myndi virða friðhelgi einkalífs þeirra. Erfiðasta árið til þessa Síðan þá hefur van Gerwen snúið aftur til keppni og keppir um þessar mundir á heimsmeistaramótinu í pílu sem stendur yfir frá 11. desember 2025 til 3. janúar 2026. Blaðamaður hollenska dagblaðsins AD ræddi við Gerwen rétt eftir að keppnin hófst og spurði hann út í skilnaðinn og önnur vandræði sem pílukastarinn hefur glímt við undanfarið. Lýsti van Gerwen árinu 2025 sem sínu versta til þessa í viðtalinu. Ekki nóg með að hafa skilið við Daphne, sem hann hafði verið frá því þau voru átján ára og átti með son og dóttur, heldur hefur faðir hans verið alvarlega veikur af krabbameini. Van Gerwen hefur þrisvar sinnum orðið Heimsmeistari.Getty „Hlutirnir eru ekki enn farnir að ganga vel,“ sagði van Gerwen um veikindi föður síns. „Fyrir einu og hálfu ári síðan var nefið hans fjarlægt því það var fullt af krabbameini. Núna hafa allir eitlarnir í báðum eyrum verið fjarlægðir. Það ætti að batna en lífsgæðin eru ekki mikil. Ég hata að horfa upp á það,“ sagði hann. Ári fyrr í aðdraganda síðasta heimsmeistaramóts hafði van Gerwen sagt að hann vonaði að árið 2025 yrði betra en 2024 þar sem hann þurfti að ganga undir nokkrar skurðaðgerðir á kjálka. Eftir á að hyggja hafi árið 2024 ekki verið svo slæmt. „Í ár leið mér líka eins og kjálkinn minn væri brotinn,“ sagði hann um þjáningar sínar. Van Gerwen hefur þó gengið vel á heimsmeistaramótinu og er kominn í sextán manna úrslit þar sem hann mætir Skotanum Gary Anderson annað kvöld. Fyrr í dag sást einnig til pílukastarans yfirgefa hótel sitt í Lundúnum með dularfullri, ungri, dökkhærðri konu. Náðust myndir af þeim knúsast áður en konan yfirgaf vettvang. Erfitt að gera van Gerwen grikk og barnið kraftaverk Rúmri viku eftir að van Gerwen tjáði sig um skilnaðinn komu Daphne Govers og nýi kærasti hennar, Robert, fram í hollenska dægurmálaþættinum Shownieuws á sjónvarpsstöðinni SBS6 til að ræða ástina, óléttuna og skilnað hennar við van Gerwen. Robert staðfesti þar að þau hefðu þekkst „um langa stund“ og alltaf komið vel saman áður en sambandið hófst. „Það var þá sem neistinn kviknaði. Það var ekki ætlunin en það gerðist,“ sagði hann jafnframt. Robert og Daphne í þætti Shownieuws. „Við vildum ekki særa neinn, lof mér að vera skýr með það. Við vildum ekki særa neinn, ekki Michael, ekki neinn. Það gerðist bara. Þetta atvikaðist aðeins öðruvísi en við áttum von á,“ sagði Robert. Þá tók Daphne sérstaklega fram að Robert hefði verið búinn að hætta með sinni fyrrverandi þegar þau hófu sambandið. Hún sagðist jafnframt enn eiga gott vinasamband við fyrrverandi eiginmann sinn. Robert sagðist bera virðingu fyrir van Gerwen og þeir hittust oft vegna þess að hjónin deila forræði yfir börnunum tveimur, Zoe og Mike. „Mér finnst þetta erfitt. Auðvitað gerði ég honum þennan grikk og ég er ekki stoltur af því,“ sagði Robert jafnframt. „En hey, ég vel mína eigin hamingju og hann er velkominn hingað.“ Govers ræddi einnig um „kraftaverkabarnið“ sem hún og Robert eiga von á í janúar, aðeins átta mánuðum eftir að þau skildu í maí. „Ég átti ekki von á því,“ sagði Govers. „Ég gæti ekki hafa orðið barnshafandi náttúrulega. Ef það gerist er það lítið kraftaverk."