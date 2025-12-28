Franska leikkonan Brigitte Bardot er látin, 91 árs að aldri. Hún skaust á stjörnuhimininn fyrir leik sinn en á seinni árum sneri hún sér að málefnum tengdum velferð dýra og stjórnmálum.
Bardot fæddist árið 1934 í París í kaþólskri fjölskyldu. Hún lærði dans en fimmtán ára hóf hún störf sem fyrirsæta. Í kjölfar fyrirsætustarfanna fékk hún hlutverk í nokkrum kvikmyndum og kynntist eiginmanni sínum Roger Vadim.
Bardot varð heimsfræg árið 1956 með kvikmyndinni And God Created Woman sem Vadim skrifaði og leikstýrði. Með hlutverkinu varð hún að þekktri „kynbombu“ samkvæmt The Guardian. Fjöldi listafólks gerði hana að viðfangsefni sínu, til að mynda Simone de Beauvoir, og varð Badot valin sem fyrsta raunverulega fyrirmynd Marianne, táknmynd franska lýðveldisins.
Auk þess að hún lék í fjölda kvikmynda á við The Truth, sem var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna, var hún einnig söngkona og gaf út nokkrar plötur. Hún var fyrst til að syngja lagið Je T'aime... Moi Non Plus sem Serge Gainsbourg skrifaði fyrir hana á meðan þau áttu í framhjáhaldi. Á endanum söng Jane Birkin lagið eftir að Bardot bað Gainsbourg um að gefa það ekki út.
Bardot sagði skilið við leiklistarferilinn árið 1973 og sneri sér að dýraverndarmálum. Hún stofnaði Brigitte Bardot Foundation árið 1986 sem er tileinkað dýraverndunarmálum. Hún var einnig mikill stuðningsmaður stjórnmálaflokksins Front National, þekktur sem National Rally í dag, og talaði niður til samkynhneigðra, kennara og gagnrýndi svokallaða „íslamsvæðingu franska samfélagsins“, sem leiddi til sakfellingar fyrir að hvetja til kynþáttahaturs.
Bardot var alls gift fjórum sinnum, fyrst Vadim árin 1952 til 1957 og svo Jacques Charrier 1959 og eignuðust þau son saman. Það slitnaði upp úr sambandinu með Charrier 1962 og var hún gift Gunther Sachs 1966 til 1969. Að lokum giftist hún Bernard d'Ormale árið 1992 og voru þau saman til æviloka hennar.