Mané tryggði Senegal stig

Senegal og Kongó eru jöfn að stigum í D-riðli Afríkukeppninnar í fótbolta, eftir að hafa gert 1-1 jafntefli í dag í 2. umferð riðlakeppninnar.
Liðin fögnuðu bæði sigri í 1. umferð og eru því með fjögur stig hvort, á góðri leið í átt að útsláttarkeppninni.
Kongó komst yfir í dag á 61. mínútu þegar Cédric Bakambu skoraði en Sadio Mané, fyrrverandi leikmaður Liverpool og Bayern, jafnaði metin átta mínútum síðar.
Fyrr í dag vann Benín 1-0 sigur gegn Botsvana í sama riðli og er því með þrjú stig. Benín og Senegal mætast í lokaumferðinni í úrslitaleik um að komast áfram í keppninni og ef þau gera ekki jafntefli er Kongó öruggt um að komast áfram. Botsvana er hins vegar úr leik sama hvað gerist í lokaumferðinni.