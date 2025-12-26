Óvissa í Indlandi lætur City selja Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. desember 2025 13:31 Áður en CFG keypti félagið hafði Mumbai City aldrei orðið meistari. Nikhil Patil/Getty Images City Football Group, sem eiga Manchester City og fleiri félög, hafa losað sig við eignarhlut sinn í Mumbai City FC vegna mikillar óvissa í indverska boltanum. Deildarkeppnin þar í landi hefur verið stopp síðan í sumar. Eftir að auglýsingasamningur indversku úrvalsdeildarinnar rann út án endurnýjunar rak deildina í stans. Þá tók við óvissa sem ríkir enn. Mikil átök hafa verið innanbúða hjá indverska knattspyrnusambandinu og hagsmunasamtökum úrvalsdeildarinnar en viðræður hafa ekki borið árangur. CFG ákvað því að selja eignarhlut sinn í Mumbai City FC en fjárfestingahópurinn keypti 65 prósenta hlut í félaginu árið 2019. Félagið var þá í næstefstu deild og hafði aldrei orðið indverskur meistari en hefur síðan tvisvar öðlast titilinn á síðustu sex árum og tekið þátt í asísku Meistaradeildinni. Í tilkynningu félagsins segir að stofnendur Mumbai City FC muni endurheimta eignarhlut sinn í félaginu og taka aftur við stjórnartaumunum. Indland Fjármál Manchester City til rannsóknar Manchester City Mest lesið Ekkert bit í snáknum: „Hörmulegur og ætti að hætta“ Sport Stjórnin leyst frá störfum eftir að tólf ára drengur drukknaði Sport Stoltur af stráknum en ætlar ekki að kaupa hann aftur Handbolti Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Enski boltinn „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Fótbolti Haaland stóðst vigtun eftir jólin Enski boltinn United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Enski boltinn Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Jókerinn með tölvuleikjatölfræði á jóladag Körfubolti Goðsögn fallin frá Enski boltinn Fleiri fréttir Óvissa í Indlandi lætur City selja Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Féll úr skíðalyftu og lést Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Var frústreraður vegna landsliðsins Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Mahrez batt enda á bið Alsíringa Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Ruglaðar lokamínútur í Afríkukeppninni Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Viðurkenna að VAR hafi bilað Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Kaupmannahafnarbúi afgreiddi Úganda Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City Sjá meira