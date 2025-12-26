Fótbolti

Ó­vissa í Ind­landi lætur City selja

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Áður en CFG keypti félagið hafði Mumbai City aldrei orðið meistari.
City Football Group, sem eiga Manchester City og fleiri félög, hafa losað sig við eignarhlut sinn í Mumbai City FC vegna mikillar óvissa í indverska boltanum. Deildarkeppnin þar í landi hefur verið stopp síðan í sumar.

Eftir að auglýsingasamningur indversku úrvalsdeildarinnar rann út án endurnýjunar rak deildina í stans. Þá tók við óvissa sem ríkir enn.

Mikil átök hafa verið innanbúða hjá indverska knattspyrnusambandinu og hagsmunasamtökum úrvalsdeildarinnar en viðræður hafa ekki borið árangur.

CFG ákvað því að selja eignarhlut sinn í Mumbai City FC en fjárfestingahópurinn keypti 65 prósenta hlut í félaginu árið 2019.

Félagið var þá í næstefstu deild og hafði aldrei orðið indverskur meistari en hefur síðan tvisvar öðlast titilinn á síðustu sex árum og tekið þátt í asísku Meistaradeildinni.

Í tilkynningu félagsins segir að stofnendur Mumbai City FC muni endurheimta eignarhlut sinn í félaginu og taka aftur við stjórnartaumunum.

