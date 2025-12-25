Seinfeld og Friends-leikari látinn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 09:42 Pat Finn lék í The Middle. Getty Pat Finn, bandarískur leikari sem lék meðal annars í Friends, Seinfeld og The Middle, er látinn. Hann var sextugur. Leikarinn lést á heimili sínu í Los Angeles á mánudag en hann hafði verið í krabbameinsmeðferð í þrjú ár. Finn skilur eftir sig eiginkonu og þrjú börn. Leikaraferill hans hófst með aðalhlutverk í the George Wendt Show árið 1995 og árið 1998 tók hann við hlutverki Joe May í Seinfeld. Þá mátti einnig sjá Finn bregða fyrir í þáttum á við King of Queens, That '70s Show, House og Friends þar sem hann lék Dr. Rogers, sem Monica fór á nokkur stefnumót með Monica. Auk þess að leika í sjónvarpi var Finn spunaleikari og aðjúnkt í Háskólanum í Colorado. „Pat hitti aldrei ókunnuga - hann hitti vini sem hann átti eftir að kynnast,“ skrifaði fjölskylda hans í yfirlýsingu sem BBC greinir frá. „Pat þjálfaði, sýndi vinsemd og ráðlagði óteljandi nemendum í gegnum árum og það væri erfitt að finna einhvern sem hefði eitthvað slæmt um hann að segja.“ Andlát Hollywood Bandaríkin Mest lesið Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Veður Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Innlent Seinfeld og Friends-leikari látinn Erlent Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Innlent Arion banki varar við svikaherferð Innlent Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Erlent Fleiri fréttir Seinfeld og Friends-leikari látinn Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Þau kvöddu á árinu 2025 Kynnti drög að nýrri friðaráætlun Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Nýjar ákærur á hendur Russell Brand Fleiri Epstein-skjöl birt: Bað um „óviðeigandi vinkonur“ Saka AfD um að ganga erinda Kremlverja Kínverjar og Rússar lýsa yfir stuðningi við Venesúela Skapari Call of Duty lést í bílslysi Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér „Bandaríkin eiga ekki að taka yfir Grænland“ Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Undirbúningur árásarinnar stóð yfir í marga mánuði Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Segir unnið að því að móta sameiginlega nálgun Bandaríkjanna, Úkraínu og Evrópu Sýknaður af nauðgun eftir að hafa verið skimaður fyrir sjaldgæfri svefnröskun Málið sem Trump getur ekki losað sig við Grunaður um manndráp eftir að tveggja ára drengur féll úr blokk Fóru um borð í vélvana rússneskt skip Baulað á Albanese á minningarathöfn á Bondi-strönd Kvarta yfir ritskoðun Epstein-skjala: „Við vitum ekki hvað við vitum ekki“ Níu skotnir til bana á krá Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Vilja dauðarefsingu af borðinu vegna hagsmunaáreksturs ráðherra Pútín sagður hafa valið Witkoff Sjá meira