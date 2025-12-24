Viðurkenna að VAR hafi bilað Valur Páll Eiríksson skrifar 24. desember 2025 12:01 Dómarinn Abongile Tom fékk ekkert að sjá á skjánum. Skjáskot/X Leikmenn og þjálfarar Benín voru æfir eftir að hafa verið neitað um vítaspyrnu í 1-0 tapi fyrir Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó í D-riðli Afríkumótsins í gær. VAR-búnaður á vellinum bilaði svo dómari leiksins gat ekki endurskoðað atvikið. Chancel Mbemba, varnarmaður og fyrirliði Kongó, var talinn hafa handleikið boltann í stöðunni 1-0 fyrir Kongó en óljóst var hvort boltinn hefði hæft hönd hans eða öxl. Suðurafríski dómarinn Abongile Tom hljóp að skjánum við hlið vallarins til að skoða upptökurnar gat hann ekki séð neinar myndir þar sem VAR-kerfið bilaði. Samkvæmt ESPN viðurkenndu skipuleggjendur eftir leik að bilun hefði verið í kerfinu. Tom hafði fyrr í leiknum dæmt af skallamark framherjans Cedric Bakambu frá Kongó eftir ítarlega skoðun. Gernot Rohr, þjálfari Benín, var æfur á vellinum þegar atvikið átti sér stað en kvartaði lítið eftir leik. „Við urðum vitni að mjög góðum fótboltaleik sem liðið mitt átti ekki skilið að tapa,“ sagði Þjóðverjinn Rohr á blaðamannafundi eftir leik. „Liðið mitt gerði mig stoltan. „Við undirbúum okkur nú vel fyrir leikinn gegn Botsvana,“ sagði hann enn fremur en bæði Benín og Botsvana eru án stiga eftir 3-0 tap þeirra síðarnefndu fyrir Senegal í gær. Liðin eigast við um helgina. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Arnar Daði rekinn frá Stjörnunni en áfram þjálfari kvennaliðsins Handbolti Koepka fyrsta stjarnan sem riftir samningi við LIV Golf Ótrúlegur sigur á HM: „Ég er mjög tregur svo pressan nær ekki til mín“ Sport „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Íslenski boltinn Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City Enski boltinn Stefndi á ÓL en fannst látinn á hótelherbergi Sport Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Íslenski boltinn Öll höllin æpti nafn Gísla í spennutrylli Handbolti Ekkert spilað í vetur en gæti mætt Íslandi í fyrsta leik á EM Handbolti Fleiri fréttir Viðurkenna að VAR hafi bilað Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Kaupmannahafnarbúi afgreiddi Úganda Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City Iwobi og Lookman áberandi í sigri Nígeríu „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Amanda hætt hjá Twente Jackson hóf Afríkumótið með látum Fullkrug leysir Origi af í Mílanó Versta tímabil Vinícius í mörg ár og samningaviðræður sigla í strand Kongóliðar byrja á sigri Glódís framlengir samninginn við Bayern Chelsea setur sig í samband við Semenyo Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Hætt við að spila í Ástralíu en óvíst hvar leikurinn verður Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úrslitaleik HM Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist „Svona lítur frábær ákvörðun út“ Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Salah færði Egyptum draumabyrjun Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Neres hetja Napoli í Sádi-Arabíu Aron Einar lagði upp dýrmætt sigurmark Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Sjá meira