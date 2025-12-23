Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Jón Ísak Ragnarsson skrifar 23. desember 2025 21:58 Steinþór Gunnarsson var sýknaður í Landsrétti í vor eftir sautján ára baráttu við ríkið. Vísir/Anton Brink Fyrrverandi bankamanninum Steinþóri Gunnarssyni hafa verið boðnar fjórar milljónir króna í skaðabætur fyrir að hafa verið ranglega sakfelldur í Ímon-málinu svokallaða. Hann segist ekki ætla samþykkja boðið og ætlar að höfða mál gegn ríkinu. „Mér var að berast jólakveðja frá íslenska ríkinu,“ sagði Steinþór í stuttri færslu á samfélagsmiðlum í dag.. „Þar voru mér boðnar 4 milljónir í skaðabætur fyrir að vera ranglega sakfelldur og ofsóttur af starfsmönnum ríkisins í 17 ár. Ég mun að sjálfsögðu ekki samþykkja þetta kostulega boð ríkisins og mun því þurfa að eyða næstu 3-4 árum í frekari baráttu við kerfið.“ „Kæru ættingjar og vinir, mínar bestu óskir um gleðileg jól.“ Steinþór Gunnarsson var sakfelldur bæði í héraði og Hæstarétti fyrir markaðsmisnotkun í starfi sínu sem þáverandi fostöðumaður verðbréfamiðlunar Landsbankans fyrir að kynna kaup Ímons á hlutabréfum í bankanum sem raunveruleg viðskipti, í miðju bankahruninu árið 2008. Í apríl á þessu ári var málið tekið upp að nýju og Steinþór sýknaður í Landsrétti, en Steinþór segir að réttarkerfið hafi brugðist í málinu. Í samtali við Morgunblaðið segir Steinþór að hann hafi fengið bréf frá ríkislögmanni þar sem honum voru boðnar fjórar milljónir króna í skaðabætur, sem hann hyggst ekki ætla samþykkja. Verði ekki stefnubreyting hjá ríkislögmanni, þurfi bara að stefna ríkinu fyrir héraðsdóm til greiðslu hærri skaðabóta. Hrunið Dómsmál Mest lesið Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Innlent Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Innlent Maðurinn fundinn Innlent „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Innlent Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Innlent Ekið á konu á Langholtsvegi Innlent Fleiri Epstein-skjöl birt: Prinsinn bað um „óviðeigandi vinkonur“ Erlent Trump nefnir nýja kynslóð orrustuskipa í höfuðið á sjálfum sér Erlent Undrandi á ráðningu ráðgjafa Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Fleiri fréttir Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Meðallaun upplýsingafulltrúa hækkuðu hlutfallslega mest Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sló mann í höfuðið með glerflösku á ísfirskum skemmtistað Ekið á konu á Langholtsvegi Ríkissjóður greiðir fyrir flutning hinna látnu til Íslands Undrandi á ráðningu ráðgjafa „Krítískur massi af snarbrjáluðu fólki nær yfirhöndinni“ Fjölgun eldri kvenna í Kvennaathvarfi: „Þessar konur bíða ekki“ Ráðist á pilt á heimleið Stytting framhjá Blönduósi ekki á samgönguáætlun Vestmannaeyingar fá að eiga Vestmannaeyjar Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu „Ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“ Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Sjá meira