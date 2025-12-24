Fréttastofa Sýnar sendir lesendum Vísis nær og fjær sínar bestu óskir um gleðileg jól.
Fréttavakt verður á Vísi yfir hátíðirnar fyrir utan aðfangadagskvöld þar sem blaðamenn Vísis fagna jólum í faðmi fjölskyldu og vina. Sjónvarpsfréttir verða næst sagðar að kvöldi 29. desember.
Við minnum á að hægt er að senda fréttaskot undir nafni eða nafnlaust með því að smella hér.
Að neðan má sjá útsendinguna á Sýn Vísi sem aldrei sefur. Þar má sjá nýlegar fréttir, vinsælar klippur og ýmislegt úr gullkistu Vísis.