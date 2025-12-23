Hætt við að spila í Ástralíu en óvíst hvar leikurinn verður Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. desember 2025 12:48 Ítalska knattspyrnusambandið þarf að finna nýjan stað fyrir leik AC Milan og Como. Marco Luzzani/Getty Images Ítalska úrvalsdeildin hefur hætt við að halda leik milli AC Milan og Como í Ástralíu á næsta ári en óvíst er hvar leikurinn mun fara fram. Þetta hefði verið fyrsti deildarleikur hjá evrópskum félagsliðum utan Evrópu. Spænska úrvalsdeildin var með svipuð plön og ætlaði að halda leik í Miami fyrir þremur dögum, en hætt var við vegna óreiðu í skipulagi. Skipulagsvesen var líka vandamál fyrir ítölsku deildina. Ekki nóg með að leyfi hafi þurft frá alþjóða sambandinu FIFA, evrópska sambandinu UEFA, asíska sambandinu AFC, knattspyrnusamböndum og deildum beggja landa, heldur fór knattspyrnusamband Ástralíu sérstaklega fram á að skipulag leiksins yrði í þeirra höndum. Ítalirnir gátu ekki sætt sig við það og sögðu hætt við leikinn vegna „óásættanlegra krafa“ frá ástralska sambandinu. Alls óvíst er þó hvar leikurinn mun fara fram því San Siro, heimavöllur AC Milan, verður í notkun á þessum tíma við opnunarhátíð Vetrarólympíuleikanna. Betur hefur gengið hjá ítalska sambandinu í samstarfinu við Sádi-Arabíu. Þar hefur ítalski Ofurbikarinn verið haldin undanfarin fjögur ár, en eftir sigur Napoli í gærkvöldi sagði forseti sambandsins að næsti leikur yrði ekki haldinn þar. Ítalski boltinn Tengdar fréttir Ítalskur deildarleikur í Ástralíu í febrúar? Forsvarsmenn ítalska knattspyrnusambandsins stefna að því að leikur í Seríu A verði spilaður í Ástralíu á komandi tímabili en það yrði í fyrsta sinn sem leikur í evrópskri deild yrði utan heimalands viðkomandi deildar. 10. júlí 2025 20:16 Barcelona spilar í Miami: „Ég er ekki hrifinn af þessu“ Frenkie De Jong, leikmaður Barcelona, er ekki ánægður með að liðið ætli að spila deildarleik í Miami í Bandaríkjunum. 9. október 2025 16:01 Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Enski boltinn Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Kansas frá Kansas til Kansas Sport Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Salah færði Egyptum draumabyrjun Fótbolti Fleiri fréttir Hætt við að spila í Ástralíu en óvíst hvar leikurinn verður Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úrslitaleik HM Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist „Svona lítur frábær ákvörðun út“ Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Salah færði Egyptum draumabyrjun Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Neres hetja Napoli í Sádi-Arabíu Aron Einar lagði upp dýrmætt sigurmark Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Glódís Perla veik í jólafríið en enn taplaus Glódís og Hákon best í fótboltanum á árinu Frelsaði fjárfestirinn Dani Alves gefur sjálfum sér samning Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg Mbappé breytti um fagn af góðu tilefni „Allir virðast elska hann“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Freyr himinlifandi með íslensku strákana Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Sjá meira