Aron Einar lagði upp dýrmætt sigurmark Sindri Sverrisson skrifar 22. desember 2025 20:55 Aron Einar Gunnarsson í leik gegn Al Shorta fyrr á leiktíðinni, í Meistaradeild Asíu. Getty/Noushad Thekkayil Aron Einar Gunnarsson átti stóran þátt í dísætum 1-0 sigri katarska liðsins Al Gharafa gegn Al Wahda, frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum, í Meistaradeild Asíu í fótbolta í dag. Það hafði mikið gengið á og bæði lið misst mann af velli með rautt spjald, á fyrsta korteri seinni hálfleiks, þegar Aron lagði upp sigurmarkið. Markið skoraði Senegalinn Seydou Sano þegar komið var fram á 87. mínútu. Þetta var annar sigur Al Gharafa í sex leikjum í keppninni en hins vegar fyrsta tapið hjá Al Wahda. Al Gharafa er nú með sex stig í 9. sæti af 12 liðum í vesturriðli, og er liðið aðeins stigi frá 6. sæti nú þegar tvær umferðir eru eftir. Átta efstu liðin komast áfram í útsláttarkeppnina og er Al Wahda þegar með öruggt sæti þar.