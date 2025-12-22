Glódís Perla veik í jólafríið en enn taplaus Sindri Sverrisson skrifar 22. desember 2025 18:56 Glódís Perla Viggósdóttir spilaði síðast 10. desember, í jafntefli við Atlético Madrid á Spáni. Getty/Denis Doyle Glódís Perla Viggósdóttir gat ekki spilað með Bayern München í 3-0 sigrinum gegn Leverkusen í dag, í þýsku 1. deildinni í fótbolta, og missti því af síðustu þremur leikjunum fyrir eins mánaðar frí sem nú tekur við. Bayern greindi frá því í dag að Glódís væri að glíma við veikindi, líkt og Giulia Gwinn og Lea Schüller, og að þær yrðu því ekki með gegn Leverkusen. Það kom ekki að sök, né heldur að víti Pernille Harder færi í súginn, því Franziska Kett, Momoko Tanikawa og Georgia Stanway tryggðu Bayern sigur. Glódís varð einnig að hætta við að spila gegn Vålerenga í Meistaradeildinni fyrir fimm dögum, þá með skömmum fyrirvara vegna veikinda, þegar Bayern tryggði sig inn í 8-liða úrslit keppninnar. Áður hafði hún misst af deildarleik gegn Hamburg og því ekki spilað síðan 10. desember. Næsti leikur Bayern er svo ekki fyrr en 25. janúar, gegn Leipzig í þýsku deildinni. Þar er Bayern efst með 40 stig og nú með sex stiga forskot á næsta lið, Wolfsburg, eftir 14 umferðir af 26, eftir að hafa unnið 13 leiki og gert eitt jafntefli. Leverkusen er í 7. sæti með 22 stig. Þýski boltinn Mest lesið Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund Fótbolti Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Hættur aðeins þrítugur Golf Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Íslenski boltinn Stórstjarna úr WNBA-deildinni í heimsókn á Íslandi Körfubolti „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Glódís Perla veik í jólafríið en enn taplaus Glódís og Hákon best í fótboltanum á árinu Frelsaði fjárfestirinn Dani Alves gefur sjálfum sér samning Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg Mbappé breytti um fagn af góðu tilefni „Allir virðast elska hann“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Freyr himinlifandi með íslensku strákana Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Hleður Kjartan lofi eftir frábæra frumraun með Aberdeen Óttast að Isak hafi fótbrotnað Túfa gerir þriggja ára samning í Svíþjóð Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina Bæjarar aftur á sigurbraut Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Barcelona með fjögurra stiga forskot inn í nýtt ár Alvöru innkoma: Kjartan með stoðsendingu gegn Celtic í sínum fyrsta leik Sandra María hetjan og með þeim markahæstu í Þýskalandi Katla skoraði annan leikinn í röð Tómas Bent og félagar unnu Rangers og náðu átta stiga forskoti á toppnum Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Sjá meira