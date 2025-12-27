Innlent

Sjálf­virkir lyfjaskammtarar borgi sig tvö­falt til baka

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Lyfjarúllum er hlaðið í skammtarana og þeir deila út lyfjum á réttum tíma.
Lyfjarúllum er hlaðið í skammtarana og þeir deila út lyfjum á réttum tíma. Vísir/Vilhelm

Sjálfvirkir lyfjaskammtarar, sem nýttir eru í heimaþjónustu um allt land, hafa reynst gríðarlega vel. Sviðsstjóri hjá heimaþjónustu borgarinnar segir skammtarana spara mikinn tíma hjá starfsmönnum og auka sjálfstæði notendanna svo um munar.

Sjálfvirku skammtararnir hafa verið í notkun hjá borginni síðan 2021 og hafa þeir nú útbýtt á þriðja hundrað þúsund lyfjaskammta á þeim tíma. Tækin eru fyrst og fremst notuð fyrir eldra fólk og eru nú 130 daglegir notendur.

„Við setjum þessa lyfjarúllu sem fólk fær í apóteki í skammtarana og þeir lesa hvort þetta sé ekki réttur einstaklingur og klukkan hvað lyfjagjöfin á að vera og skammta lyfin eftir því. Þannig að fólk fær rétt lyf á nákvæmlega réttum tíma,“ segir Auður Guðmundsdóttir sviðsstjóri heimaþjónustu Reykjavíkurborgar.

Minna fólk á að taka lyfin

Innbyggt í tækin er öryggiskerfi svo þau láti bæði notendurna og heimaþjónustuna vita ef lyfin eru ekki tekin á réttum tíma. Auður segir tækin spara mjög mikinn tíma.

„Í staðinn fyrir að senda starfsfólk með lyfin heim til fólks þá getum við nýtt tímann í önnur verkefni. Þetta er mikill tímasparnaður.“

Ábatinn enn meiri á landsbyggðinni

Samkvæmt greiningu er ábatinn nánast tvöfaldur.

„Fyrir hverja krónu sem þú fjárfestir í hvern lyfjaskammtara færðu 1,8 krónu til baka. Það er ábatinn en ábatinn felst þá í endurdreifingu á tíma starfsfólks. Það er ábatinn fyrir okkur og þegar við erum að tala um mönnunarskort og slíkt sem er í heilbrigðiskerfinu þá getur það verið gríðarlega mikilvægt að geta endurdreift tímanum svona, sett í önnur verkefni og forgangsraðað,“ segir Auður.

Ávinningurinn sé einnig mikill fyrir notendurna en stefnt er að því að fjölga tækjunum á næsta ári.

„Þetta ýtir undir sjálfstæði eldra fólks og gerir því kleift að búa lengur heima,“ segir hún.

„Ábatinn fyrir landsbyggðina er enn meiri en fyrir okkur hér í Reykjavíkurborg. Ég held að þetta sé þjónusta sem er komin til að vera. Svo nú þurfum við að bretta upp ermar og skala upp.“

Heilbrigðismál Reykjavík Lyf

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið