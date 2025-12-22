Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Sindri Sverrisson skrifar 22. desember 2025 19:01 Patson Daka fagnaði með ansi skrautlegum hætti eftir jöfnunarmark sitt í uppbótartíma. Skjáskot/Twitter Leicester-framherjinn Patson Daka reyndist hetja Sambíu á Afríkumótinu í fótbolta í dag en fagnið hans vakti ekki síður athygli. Malí og Sambía gerðu 1-1 jafntefli í A-riðli, þar sem Marokkó er á toppnum eftir 2-0 sigur gegn Kómoreyjum í fyrsta leik. Lassine Sinayoko kom Malí yfir eftir klukkutíma leik og staðan var 1-0 fram á aðra mínútu uppbótartíma þegar Daka tókst að koma boltanum í netið og tryggja Sambíu stig. Því ætlaði hann að fagna með miklum fimleikatöktum en rann til og úr varð býsna skondið fagn eins og sjá má. A header to lift the roof off, Daka coming through when it mattered most. 🇿🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/GcgaDf3Aj0— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 22, 2025 Í B-riðli vann Suður-Afríka 2-1 sigur gegn Angóla. Liðin eru í riðli með Simbabve og Mohamed Salah og félögum í egypska landsliðinu, sem mætast í kvöld. Oswin Appollis kom Suður-Afríku yfir á 21. mínútu en Manuel Cafumana, eða Show, jafnaði metin fyrir Angóla á 35. mínútu. Það var svo Lyle Foster, sem skorað hefur tvö mörk fyrir Burnley í ensku úrvalsdeildinni í vetur, sem tryggði Suður-Afríku sigurinn á 79. mínútu. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund Fótbolti Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Íslenski boltinn Stórstjarna úr WNBA-deildinni í heimsókn á Íslandi Körfubolti Hættur aðeins þrítugur Golf „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Glódís Perla veik í jólafríið en enn taplaus Glódís og Hákon best í fótboltanum á árinu Frelsaði fjárfestirinn Dani Alves gefur sjálfum sér samning Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg Mbappé breytti um fagn af góðu tilefni „Allir virðast elska hann“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Freyr himinlifandi með íslensku strákana Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Hleður Kjartan lofi eftir frábæra frumraun með Aberdeen Óttast að Isak hafi fótbrotnað Túfa gerir þriggja ára samning í Svíþjóð Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina Bæjarar aftur á sigurbraut Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Barcelona með fjögurra stiga forskot inn í nýtt ár Alvöru innkoma: Kjartan með stoðsendingu gegn Celtic í sínum fyrsta leik Sandra María hetjan og með þeim markahæstu í Þýskalandi Katla skoraði annan leikinn í röð Tómas Bent og félagar unnu Rangers og náðu átta stiga forskoti á toppnum Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Sjá meira