Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 22. desember 2025 18:30 Ólafur Þ. Harðarson prófessor emeritus í stjórnmálafræði segir umhugsunarvert að Flokkur fólksins nái ekki fimm prósenta þröskuldinum. Færu kosningar í samræmi við nýja Maskínu-könnun dyttu 17 prósent atkvæða niður dauð. Vísir/Sigurjón Fylgi Miðflokksins heldur áfram að aukast og eykst um tæp tvö prósentustig milli mánaða, samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Flokkurinn mælist nú með 19,2 prósent. „Þetta er þriðja könnun í röð sem mælir Miðflokkinn stærri en Sjálfstæðisflokkinn og í þessari könnun er munurinn á flokkunum fjögur prósentustig. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að festast að undanförnu í 15 til 16 prósentum,“ segir Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði. Fylgi allra annarra flokka dalar lítillega eða stendur í stað en Flokkur fólksins mælist í fyrsta sinn undir fimm prósenta þröskuldinum, með 4,8 prósent. Samfylkingin mælist enn með tæplega 29 prósenta fylgi, Sjálfstæðisflokkurinn með tæp fimmtán, Viðreisn í kringum þrettán prósent og Framsóknarflokkurinn með 6,6 prósent. Aðrir flokkar mælast með undir fimm prósenta fylgi. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna er nú 47 prósent. „Ef Flokkur fólksins dytti alveg út af þingi þá myndu þessar niðurstöður þýða að 17 prósent atkvæða yrðu dauð því tólf prósent atkvæða í könnuninni fara til Pírata, Vinstri grænna og Sósíalista, sem heldur fá engan þingmann ef tölurnar eru teknar bókstaflega,“ segir Ólafur. „Sautján prósent yrði það mesta sem nokkurn tíma hefur verið á Íslandi, það hefur aldrei verið meira en tólf prósent atkvæða, sem fallið hafa dauð og það var 2013. Þetta væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum og mikið umhugsunarefni.“ Alþingi Skoðanakannanir Mest lesið „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Innlent Gaf fingurinn á Miklubraut Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Innlent Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Erlent Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Innlent „Þetta hefur verið þungur tími“ Innlent Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Erlent Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Veður Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Erlent Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Innlent Fleiri fréttir Höfðu samband við dönsku herstjórnina á Grænlandi Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Glæný Maskínukönnun og jólaóveður Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Sameina Farice, Öryggisfjarskipti og hluta Neyðarlínunnar Gaf fingurinn á Miklubraut Birtir drög að lögum um lagareldi: Hyggst leggja niður Fiskeldissjóð Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Skemmdir í kirkjugörðum vegna aksturs utan vegar Ólýsanlegur harmur fyrir fjölskylduna og söfnun hleypt af stokkunum „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Vill leiða lista Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ „Þetta hefur verið þungur tími“ Naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna veiðigjaldamálsins Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Varð vitni að ótrúlegum norðurljósum: „Mér fannst þetta magnað“ Færir nýársboðið fram á þrettándann Fjórir fluttir á sjúkrahús eftir bílveltu á Suðurlandi Leggur aftur til hverfislögreglustöð í Breiðholti Nú má heita Love, Tóní, Ranimosk og Draumur Kvartar til umboðsmanns og vonar að Vegagerðin sjái að sér Ætlar ekki að beita sér í máli starfsmanns Útlendingastofnunar „Ég vil ekki nokkurn tímann sjá neitt svona aftur“ Gyðingar á Íslandi upplifa aukinn ótta Ferðaþjónusta blómstrar í uppsveitum Árnessýslu „Þetta er bara ljótt“ Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Ætlar að skýra hvenær rjúfa megi þagnarskyldu Þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks og öryggisgæsla við grunnskóla Sjá meira