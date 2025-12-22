Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. desember 2025 13:01 Luka Vuskovic var bæði fljótur að átta sig og fljótur að taka ábyrgð í óhuganlegum aðstæðum. Getty/Christian Charisius Knattspyrnumaðurinn Luka Vuskovic er ekki gamall en hann vissi upp á hár hvernig ætti að bregðast við í lífshættulegum aðstæðum í leik í þýsku deildinni um helgina. Fyrir vikið var hann hetja dagsins og helgarinnar í þýska boltanum. Vuskovic greip þá til mögulega lífsbjargandi aðgerða eftir að Rasmus Kristensen meiddist í 1-1 jafntefli Hamburg og Frankfurt. Þessi átján ára gamli leikmaður flýtti sér að tryggja að Kristensen myndi ekki gleypa tunguna eftir að hann og Miro Muheim skullu saman. Kristensen, leikmaður Frankfurt, var skipt af velli stuttu síðar en slapp við alvarleg meiðsli. Um miðjan seinni hálfleik lenti Kristensen í umræddu slæmu samstuði og lá hreyfingarlaus á grasinu í nokkrar sekúndur á eftir. View this post on Instagram A post shared by Bundesliga (@bundesliga) Hinn átján ára varnarmaður HSV hljóp að Dananum, sem var meðvitundarlaus, velti honum á hliðina og setti fingur upp í munn hans til að koma í veg fyrir að hann kyngdi tungunni. Strax á eftir kom læknateymi Frankfurt á staðinn og tók við meðferð Kristensens, sem kom fljótt til meðvitundar og gaf til kynna að hann væri tilbúinn að halda áfram. „Þetta var skelfileg stund þegar Rasmus lenti í samstuði við Muheim. Hæsta hrós til Vuskovic, sem áttaði sig á aðstæðum og brást mjög skjótt við,“ sagði Dino Toppmöller, þjálfari Frankfurt, á heimasíðu félagsins. Kristensen var áfram á vellinum í nokkrar mínútur eftir óhappið áður en honum var skipt út af. Að sögn Toppmöller var skiptingin þó ekki eingöngu vegna hins harða samstuðs. „Hann var líka í smá vandræðum með lærið. En Rasmus hefur það gott,“ sagði þjálfarinn. Luka Vušković was the hero during HSV’s Bundesliga match vs Eintracht Frankfurt after reacting immediately to a heavy collision between two players. The young centre-back provided first aid, pulling Rasmus Kristensen’s tongue to prevent choking before medical staff arrived. pic.twitter.com/mvOpozVUqN— Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) December 21, 2025 Þýski boltinn Mest lesið Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Fótbolti Bunting dró orð sín til baka með tárin í augunum: „Ég er ekki meistari fólksins“ Sport Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Fótbolti Klappstýrur Björgvins Karls slógu í gegn Sport Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Íslenski boltinn Ótrúleg tíðindi á HM í pílukasti: „Mikið sjokk“ Sport Freyr himinlifandi með íslensku strákana Fótbolti „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Enski boltinn Óttast að Isak hafi fótbrotnað Enski boltinn Fleiri fréttir Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Freyr himinlifandi með íslensku strákana Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Hleður Kjartan lofi eftir frábæra frumraun með Aberdeen Óttast að Isak hafi fótbrotnað Túfa gerir þriggja ára samning í Svíþjóð Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina Bæjarar aftur á sigurbraut Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Barcelona með fjögurra stiga forskot inn í nýtt ár Alvöru innkoma: Kjartan með stoðsendingu gegn Celtic í sínum fyrsta leik Sandra María hetjan og með þeim markahæstu í Þýskalandi Katla skoraði annan leikinn í röð Tómas Bent og félagar unnu Rangers og náðu átta stiga forskoti á toppnum Breiðablik kaupir Jónatan frá Norrköping Hildur áfram í bikarnum og Amanda enn á toppnum Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Madrídingar anda ofan í hálsmálið á Börsungum Calvert-Lewin hættir ekki að skora Sjá meira