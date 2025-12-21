Íslenski landsliðsframherjinn Sandra María Jessen er með markahæstu leikmönnum þýsku úrvalsdeildarinnar um þessar mundir og í dag tryggði hún Köln 1-0 sigur á RB Leipzig í Íslendingaslag.
Sandra María var sem fyrr í byrjunarliði Kölnar í leik dagsins og lét eins og svo oft áður til sín taka. Á sama tíma var Emilía Kiær Ásgeirsdóttir í byrjunarliði Leipzig.
Það dró til tíðinda strax á upphafsmínútum seinni hálfleiks þegar að Sandra María kom Köln yfir. Hennar níunda mark á tímabilinu og er hún nú með markahæstu leikmmönnum deildarinnar, með einu marki minna en Selina Cerci, leikmaður Hoffenheim.
Mark Söndru reyndist eina mark leiksins og tryggði það Köln mikilvæg þrjú stig. Liðið er nú 8.sæti með 21 stig, átta stigum meira en RB Leipzig sem situr í 11.sæti.