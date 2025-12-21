Hearts vann sinn þriðja leik í röð og náði átta stiga forskoti á toppi skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.
Tómas Bent Magnússon var á sínum stað í byrjunarliði Hearts sem hefur komið gríðarlega á óvart á tímabilinu.
Hearts gerði sér lítið fyrir og lagði Rangers að velli í dag, 2-1. Stuart Findlay og Lawrence Shankland skoruðu mörk heimamanna í fyrri hálfleik.
Þetta var annar sigur Hearts á Rangers á tímabilinu en liðið hefur einnig unnið Celtic í tvígang.
Hearts er með 41 stig á toppi skosku úrvalsdeildarinnar, átta stigum á undan Celtic. Tómas Bent og félagar hafa aðeins tapað einum af átján deildarleikjum sínum í vetur.
Hearts keypti Tómas Bent frá Val í sumar. Eyjamaðurinn hefur leikið fimmtán leiki í skosku úrvalsdeildinni á tímabilinu og skorað eitt mark.
Næsti leikur Hearts er gegn Hibernian á útivelli á laugardaginn.