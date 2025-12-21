Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Tómas Arnar Þorláksson skrifar 21. desember 2025 12:27 Mjöll Matthíasdóttir, formaður Félags grunnskólakennara. vísir/einar Formaður félags grunnskólakennara kallar eftir því að stjórnvöld skoði að ráðast í öryggisgæslu við grunnskóla eftir árás sem beindist gegn tveimur kennurum í vikunni. Hún segir þó nokkra kennara óttast um öryggi sitt í starfi. Greint var frá því á föstudag að tveir kennarar við Ingunnarskóla í Grafarholti í Reykjavík hafi orðið fyrir árás nemenda á miðstigi á jólaskemmtun í íþróttahúsi skólans. Í tölvupósti skólastjórnenda til foreldra kemur fram að brugðist hafi verið samkvæmt ferlum skólans. Skólinn harmar það að nemendur hafi orðið vitni að atvikinu en þeim var boðið að ræða við námsráðgjafa. Sambærilegt mál kom upp í október þegar skólastjóri í grunnskóla sagði nemendur ganga ítrekað í skrokk á kennurum. Mjöll Matthíasdóttir, formaður Félags grunnskólakennara, segir ofbeldi í garð kennara færast í aukana. Hún tekur fram að þó nokkrir kennarar óttist um öryggi sitt. „Því miður virðist það vera svoleiðis að þetta er að verða algengara. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt ástand að þetta sé með þessum hætti og þegar að börn eiga í hlut þurfa náttúrulega bara úrræði ef við vanda er að stríða. Það er það sem að vantar inn í skólana okkar. Okkur vantar meiri úrræði og meiri hjálp.“ Hún segir tímabært að gripið verði til aðgerða vegna þessa. „Maður veltir fyrir sér hvort við séum komin á þann stað að það þurfi að huga að aðgengismálum skóla. Ekkert landanna í kringum okkur er með skólana sína galopna þannig að hver sem er getur labbað þar inn og komist í kennslustofu.“ Er ástandið orðið svo alvarlegt að við þurfum að skoða öryggisráðstafanir eða gæslu við skóla? „Já það hlýtur að vera komið að því ef maður veltir því fyrir sér. Það eru bara sveitarfélögin og rekstraraðilar skóla sem þurfa að fara í skoðun og greiningu á því hvernig það eigi að koma þessu fyrir.“ Hún telur um félagslegt vandamál að ræða og að ekki sé hægt að benda á eitthvað eitt sem orsök þessarar þróunar. Mikilvægt sé að brýna fyrir börnum að koma fram við kennara af virðingu. „Við þurfum náttúrulega bara sem samfélag að fara í naflaskoðun. Að bregðast við með ofbeldi virðist vera einhver algengari lausn en það var og við þurfum að hugsa okkar gang. Foreldrar og uppalendur, kennarar og þeir sem reka skólana. Hvernig mætum við þessum vanda?“ Grunnskólar Reykjavík Skóla- og menntamál Ofbeldi barna Mest lesið Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Erlent Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Innlent Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku Innlent „En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt?“ Innlent Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Innlent Ljósmyndir horfnar úr Epstein-skjölunum, þar á meðal ein af Trump Erlent Grunuð um að koma til landsins til að brjóta á öldruðum Innlent Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Innlent „Við erum pottþétt að koma út í mínus, hversu miklum vitum við ekki“ Innlent Bindur vonir við Vor til vinstri Innlent Fleiri fréttir „Þetta er bara ljótt“ Hljóti að vera komið að því að skoða öryggisgæslu við skóla Ætlar að skýra hvenær rjúfa megi þagnarskyldu Þagnarskylda heilbrigðisstarfsfólks og öryggisgæsla við grunnskóla Eyjólfur í orlof og Inga þrefaldur ráðherra Vegagerðin segir flóðin í Vík fyrirséð Fjölmiðlar, bókmenntir og hægrimennska á Sprengisandi „En hver sagði að þetta ætti að vera auðvelt?“ Milljónir til almannatengla og átta sinnum meira en í fyrra Grunuð um að koma til landsins til að brjóta á öldruðum Leggja hald á skip á alþjóðahafsvæði undan ströndum Venesúela Bindur vonir við Vor til vinstri Systir og amma drengs í meðferð létust í Suður-Afríku „Við erum pottþétt að koma út í mínus, hversu miklum vitum við ekki“ „Þetta er alveg ásættanlegur samningur“ Deildi nöfnum skjólstæðinga á Instagram Íslendingar þægileg fórnarlömb fyrir vasaþjófa „Að öllu óbreyttu mun þjóðvegurinn fara í sundur“ Vonbrigði í Vík og rýnt í Epstein-skjölin Morgundagurinn sá stysti á árinu Langtímaleigan 23 þúsund krónum dýrari á ári Grenjandi rigning og hífandi rok á aðfangadag Reyndi að komast inn á lögreglustöð með fíkniefni Svona á að raða í uppþvottavélina „Verður vonandi til að styrkja íslensku einkareknu miðlana“ Talinn hafa komið til landsins til að stela Snorkstelpan snýr aftur eftir ágreining um höfundarrétt Framlög til einkarekinna fjölmiðla næstum tvöfaldast Meðferð við spilafíkn loks niðurgreidd af Sjúkratryggingum Kílómetragjaldið bitni helst á sparneytnum eldsneytisbílum Sjá meira