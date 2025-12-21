Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, er farinn í tímabundið fæðingarorlof. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og félags- og húsnæðismálaráðherra, mun leysa Eyjólf af á meðan.
Auk þess að vera innviðaráðherra fer Eyjólfur einnig með málefni mennta- og barnamálaráðuneytisins og mun Inga líka taka við því, eins og fram kemur í Stjórnartíðindum.
Hún stýrir því þremur ráðuneytum um tíma.
Eyjólfur mun taka sér frí frá orlofi um miðjan janúar því þá mun hann mæla fyrir nýrri samgönguáætlun, samkvæmt tilkynningu á vef Stjórnarráðsins.
Barnsmóðir Eyjólfs heitir Suzanne og er norskur arkitekt búsettur í Osló í Noregi. Saman eiga þau þriggja ára barn.
Eyjólfur er fæddur í Vestmannaeyjum 23. júlí 1969 og er því 56 ára gamall. Hann hefur setið á þingi fyrir Flokk fólksins síðan 2021 sem þingmaður Norðvesturkjördæmis. Eyjólfur varð samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 21. desember 2024 en á þessu ári var því breytt í innviðaráðuneytið.