Innviðaráðherra á von á barni Magnús Jochum Pálsson skrifar 19. september 2025 13:55 Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Vísir/Vilhelm Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra á von á barni með norskri barnsmóður sinni en fyrir eiga þau þriggja ára barn saman. DV greindi fyrst frá. Samkvæmt heimildum fréttastofu er von á barninu í janúar á næsta ári og meðgangan því rétt rúmlega hálfnuð. Barnsmóðir Eyjólfs heitir Suzanne og er norskur arkitekt búsettur í Osló í Noregi. Eyjólfur er duglegur að ferðast milli Íslands og Noregs til að vera með fjölskyldu sinni. Eyjólfur er fæddur í Vestmannaeyjum 23. júlí 1969 og er því 56 ára gamall. Hann hefur setið á þingi fyrir Flokk fólksins síðan 2021 sem þingmaður Norðvesturkjördæmis. Eyjólfur varð samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 21. desember 2024 en á þessu ári var því breytt í innviðaráðuneytið. Ráðherra vildi ekki tjá sig við fréttastofu um persónulega hagi sína.