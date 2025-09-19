Lífið

Innviðaráðherra á von á barni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Vísir/Vilhelm

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra á von á barni með norskri barnsmóður sinni en fyrir eiga þau þriggja ára barn saman.

DV greindi fyrst frá. Samkvæmt heimildum fréttastofu er von á barninu í janúar á næsta ári og meðgangan því rétt rúmlega hálfnuð.

Barnsmóðir Eyjólfs heitir Suzanne og er norskur arkitekt búsettur í Osló í Noregi. Eyjólfur er duglegur að ferðast milli Íslands og Noregs til að vera með fjölskyldu sinni.

Eyjólfur er fæddur í Vestmannaeyjum 23. júlí 1969 og er því 56 ára gamall. Hann hefur setið á þingi fyrir Flokk fólksins síðan 2021 sem þingmaður Norðvesturkjördæmis. Eyjólfur varð samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 21. desember 2024 en á þessu ári var því breytt í innviðaráðuneytið.

Ráðherra vildi ekki tjá sig við fréttastofu um persónulega hagi sína.

Barnalán


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.